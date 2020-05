Une étude de BMW met en avant une mobilité individuelle plus vertueuse













Réalisée par Odoxa pour BMW Group France, l’enquête rappelle que les Français tiennent à leur mobilité individuelle en privilégiant « la voiture, le deux-roues motorisé (dont les scooters électriques), et le vélo ». Et ce, sans forcement souhaiter un retour à l’individualisme. Il y aura un après coronavirus, avec un report sur « des modes de déplacement plus respectueux du climat ou des solutions alternatives ». Le constructeur va poursuivre son enquête pour réunir « un ensemble de solutions sur mesure pour une mobilité facilitée et apaisée » qui fera l’objet d’un livre blanc publié en septembre prochain.



Moins de pollution



« Les Français gardent conscience de l’impact de leur mobilité et souhaitent le minimiser », assure Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France. La période de confinement avec ses effets bénéfiques sur la pollution dans les villes semblerait porter des fruits en engendrant « des attentes plus fortes en matière de solutions de mobilité écologiques ». En réponse à une question sur l’avenir des transports, 94% des sondés ont déclaré « que la lutte contre la pollution est importante ». Le sujet n’est toutefois pas prioritaire pour 55% d’entre eux. Odoxa a en outre relevé que dans les zones urbaines, « les pistes cyclables sécurisées sont vues comme une solution à privilégier comme réponse à la micromobilité ».



Mobilité électrique



« Les technologies d’avenir comme l’électrification, que ce soit des batteries rechargeables sur bornes ou des piles à combustible à hydrogène restent pour les Français une réponse appropriée aux problématiques de mobilité », rapporte BMW Group France. Selon les résultats du sondage, 86% des Français penseraient que la voiture électrique sera un jour devant la motorisation thermique, et 65% évaluent « qu’elle le sera dans les 20 ans à venir ».









Commentaires

Génial !! Ne pas mettre un EURO sur un VE avant 10 ANS !

Passer par l’hybride rechargeable...si on habite en ville, et on charge tous les jours....on passera moins de fois à la pompe à essence ...et en dehors de villes...de préférence Toyota hybride (que je conduis (4 hybrides) depuis vingt ans !)

Pas de pannes et la plus basse consommation du marché....regardez ce que dit l’ADAC allemande.



