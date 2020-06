Une coentreprise avec Toyota pour développer les utilitaires à PAC H2

Pour un investissement total d’un peu plus de 40 millions d’euros, les 6 partenaires qui souhaitent s’activer ensemble sur le marché chinois des utilitaires électriques à pile hydrogène auront des participations différentes dans la nouvelle structure appelée littéralement « United Fuel Cell System R&D (Beijing) Co., Ltd. » ou « FCRD » : Toyota 65%, SinoHytec 15%, FAW 5%, Dongfeng Motor Corporation (DFM) 5%, Guangzhou Automobile Group (GAC Group) 5%, et Beijing Automotive Group (BAIC Group) 5%.



Recherche et développement



Comme son nom l’indique, l’activité première de la coentreprise United Fuel Cell System R&D sera de mener des travaux de recherche et développement sur les piles à combustible hydrogène. Et ce, afin de suivre la demande en utilitaires à zéro émission qui s’accélère en Chine « à un rythme jamais vu ailleurs dans le monde », soulignent les partenaires. La structure, qui sera installée à Pékin dès la présente année 2020, sur 19.000 m2, emploiera 50 personnes dans un premier temps. L’effectif devrait atteindre 100 collaborateurs en 2023.



Délais raccourcis



Les 6 entreprises embarquées dans FCRD estiment que leurs travaux aboutiront bien plus rapidement, en travaillant ensemble, à une commercialisation de PAC H2, grâce à une accélération à chaque phase du développement des nouveaux systèmes piles à hydrogène. Et ce, en développant une série de technologies jusqu’à l’installation des groupes motopropulseurs dans les véhicules.

