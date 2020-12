Une centrale V2G 25 MW avec des batteries de Fiat 500 électriques









Engie EPS, que le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) va s’activer à mettre en place à échéance 2027 la plus importante centrale V2G au niveau mondial.



700 batteries de voitures électriques



Rapidement évoqué par Engie batteries de voitures électriques. La partie principale sera formée avec des Fiat 500 neuves en attente de livraison sur le parking logistique du constructeur dans le quartier Mirafiori au Sud de Turin. L’entité complémentaire sera composée de packs en seconde vie.



Recharge bidirectionnelle



S’appuyant sur la recharge bidirectionnelle, cette unité V2G aura pour rôle de stabiliser le réseau électrique de l’opérateur italien Terna. Il s’agit de faire face aux pics de consommation sans recourir à des centrales thermiques polluantes. Et ce, en puisant dans les batteries de voitures électriques inutilisées à ces moments-là. Quoi de mieux pour cela qu’un parking alignant plusieurs centaines de VE immobilisées plusieurs jours sur un site ? Les packs sont ensuite rechargés lorsque la demande est inférieure à la production, ce qui correspond le plus souvent à des périodes où l’électricité est la moins chère. C’est dans le cadre d’un partenariat avec le fournisseur de solution de stockage de l’énergieEPS, que le groupeChrysler Automobiles) va s’activer à mettre en place à échéance 2027 la plus importante centraleau niveau mondial.Rapidement évoqué par fin avril dernier , ce projet pilote sur fond d’économie circulaire gagne un peu de clarté depuis la publication le 11 décembre dernier d’un article dédié dans le quotidien La Repubblica . La capacité de 25 MW sera obtenue grâce à 700de. La partie principale sera formée avec desneuves en attente de livraison sur le parking logistique du constructeur dans le quartier Mirafiori au Sud de Turin. L’entité complémentaire sera composée de packs en seconde vie.S’appuyant sur la recharge bidirectionnelle, cette unitéaura pour rôle de stabiliser le réseaude l’opérateur italien Terna. Il s’agit de faire face aux pics de consommation sans recourir à des centrales thermiques polluantes. Et ce, en puisant dans lesdeinutilisées à ces moments-là. Quoi de mieux pour cela qu’un parking alignant plusieurs centaines de VE immobilisées plusieurs jours sur un site ? Les packs sont ensuite rechargés lorsque la demande est inférieure à la production, ce qui correspond le plus souvent à des périodes où l’électricité est la moins chère.









