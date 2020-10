Une bouée d’amarrage pour recharger proprement les bateaux

Société de services offshore filiale du géant danois du transport maritime A.P. Moller-Maersk, Maersk Supply Service s’est associé avec l’acteur majeur de l’éolien en mer Ørsted pour développer une borne d’amarrage capable de ravitailler en énergie les batteries des bateaux électriques et hybrides rechargeables. Un premier exemplaire sera testé dès 2021 dans une ferme maritime d’éoliennes où il alimentera en électricité verte de nuit un navire de service.



5,5 millions de tonnes de CO2 en moins



A la suite de la phase expérimentale qui visera à valider techniquement le concept, les partenaires espèrent développer commercialement ce matériel pouvant tout autant être installé à proximité des ports. Ils estiment qu’en 5 ans d’exploitation, cette innovations dans le domaine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques permettrait d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 5,5 millions de tonnes de CO2, mais aussi de particules fines et d’autres polluants comme le soufre et les oxydes d’azote.







Rôles multiples



« La bouée de recharge s’attaque à une multitude de problèmes : émissions réduites, offrant un point d’amarrage sûr pour les navires, une meilleure efficacité énergétique et l’élimination du bruit des moteurs », liste Jonas Munch Agerskov, directeur général des énergies renouvelables offshore chez Maersk Supply Service. « C’est également une solution qui peut être mise en œuvre à l’échelle mondiale et qui peut être adaptée à mesure que l’industrie maritime évolue vers l’hybridation et l’électrification », poursuit-il. Ørsted compte en partie sur ce type d’innovations pour parvenir à une neutralité carbone de son activité à horizon 2025.



Ouverture



Afin de maximiser les bénéfices sur le climat et l’environnement de sa création, Ørsted a décidé « de rendre publique toute propriété intellectuelle générée autour de l’intégration de la bouée dans l’actif éolien offshore ». Quid des caractéristiques techniques ? Les partenaires n’ont pour l’instant rien communiqué à ce sujet, en particulier sur les puissances de recharge envisagées. La conceptualisation du projet a été en partie financée par le fonds maritime danois. Une importante enveloppe de l’EUDP (Technology Development and Demonstration Program) a été débloquée afin de réaliser un démonstrateur de cette borne de recharge très particulière.

