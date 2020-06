Un véhicule électrique Ford basé sur la plateforme MEB de Volkswagen

Ford et Volkswagen ont signé plusieurs accords en vue de développer des projets communs autour des véhicules utilitaires, des systèmes de conduite autonome, et de l’électrification des groupes motopropulseurs. A horizon 2023, Ford espère sortir 600.000 exemplaires par an d’un véhicule électrique construit pour l’Europe sur la plateforme MEB conçue par Volkswagen pour sa famille ID, entre autres, regroupant ses futures modèles branchés.



Production allemande



C’est sur le lieu historique du siège européen ouvert en 1967 par Ford à Cologne, en Allemagne, que ce futur véhicule sera produit, venant étoffer une gamme toute récente de modèles électriques qui sera inaugurée en 2021 avec la Mustang Mach-E.



Utilitaires électriques



Ford et Volkswagen vont travailler ensemble au développement des véhicules utilitaires, dont certains seront relativement rapidement déclinés en versions électriques. « Le secteur des véhicules utilitaires est crucial pour Ford aujourd’hui, ce qui explique notre volonté d’accélérer le mouvement et de nous développer à ce niveau. Travailler avec Volkswagen sur ces plateformes apportera aux deux entreprises des avantages financiers significatifs dans des domaines tels que l’ingénierie, les usines et l’outillage. De son côté, Ford va, d’ici 2 ans, ajouter des versions électriques du Transit et du F-150 pour ses clients professionnels qui ont de plus en plus besoin de réduire leurs émissions et de bénéficier de la puissance de la connectivité, des données et de l’intelligence artificielle », commente Jim Farley, directeur des opérations de Ford.

Ajouter un commentaire