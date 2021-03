Un Renault Twizy dans les ventes 2021 de la fourrière monégasque









Monaco vend aux enchères les véhicules saisis sur la voie publique ou réformés de ses services administratifs. Sur les 10 voitures particulières et assimilées en provenance de la fourrière, un engin électrique. Il s’agit d’un Renault Twizy de couleur bleue, mis en circulation début décembre 2014. Les offres, d’un montant minimum de 30 euros pour les véhicules à quatre roues, sont à faire parvenir par courrier cacheté pour le vendredi 19 mars 2021 à 12 heures. Adresse d’expédition : Administration des domaines, Vente de véhicules, BP 719, 24 rue du Gabian, 98014 Monaco Cedex.



Pas de carte grise



Pas de carte grise pour les véhicules saisis sur la voie publique. Ce qui risque de compliquer la remise en circulation. Le quadricycle du Losange est en outre immatriculé à Monaco. Son état n’est pas communiqué, mais il est visible jusqu’au 12 mars prochain de 12 à 15 heures à la fourrière, 3 rue des Guelfes. Quid de la batterie ? Est-ce un modèle 45 (quadricycle léger) ou 80 (lourd) ? A priori ce dernier, selon le numéro de série VIN. Aucun des 10 véhicules n’est gagé. Pour être recevables, les offres devront être matérialisées



Deux-roues et autres engins



