Un bel été pour les véhicules électriques











Pour la Déléguée Générale de l’Avere-France Cécile Goubet, cette progression montre que la tendance observée depuis le début de l’année s’inscrit sur la durée avec 3 fois plus de véhicules électrifiés mis en circulation par rapport à la même période en 2019, mais aussi que l’offre de modèles est désormais suffisamment étoffée et attractive pour attirer de nouveaux utilisateurs de voitures électrifiées. Une offre qui devrait encore s’élargir dans les prochains mois, ce qui laisse encore augurer de beaux jours pour les véhicules électriques. Ceci d’autant plus que les aides à l’achat semblent être stabilisées pour un moment avec le Plan de Relance qui vient d’être dévoilé.







La Renault Zoé toujours au-dessus du lot



Si l’on considère uniquement les modèles 100% électrique, 15 572 véhicules particuliers ont été immatriculés durant ces deux mois, auxquels il convient d’ajouter 959 utilitaires légers électriques. Avec 5 452 exemplaires, la Renault Zoé est toujours nettement au-dessus du lot, suivie par la Peugeot e-208 et les deux SUV coréens : le Kona de Hyundai et le Kia e-Niro qui enregistrent une très forte progression (+553% et +557%) par rapport à l’été 2019. A noter la modeste performance de la Tesla Model 3 qui occupe la dernière place du Top 10 avec seulement 380 exemplaires immatriculés.

Lors de cet été, les 10 véhicules électriques les plus vendus représentent 85% du marché et les particuliers 70% des acquéreurs. Si les véhicules électriques particuliers ont enregistré une progression de 198% par rapport à l’été 2019, les utilitaires légers électriques ont connu une baisse de -22% avec 959 immatriculations. Le Renault Kangoo ZE est toujours en tête avec 275 unités mais est en régression de 57%. La Renault Zoé et la Citroën Berlingo complètent le podium avec respectivement 184 et 91 unités. L’électrique ne représente que 1,6% des immatriculations de véhicules utilitaires légers, contre 5,5% pour les véhicules particuliers. Une situation qui devrait toutefois s’améliorer dans les prochains mois avec l’arrivée de nouveaux modèles sur le marché.







Le Peugeot 3008 tire les hybrides rechargeables vers le haut



Si les utilitaires légers électriques sont à la peine, c’est loin d’être le cas pour les hybrides rechargeables qui ont enregistré cet été une énorme progression de 380% avec 12 292 immatriculations. De quoi représenter 3,7% des immatriculations de véhicules légers. Depuis le début de l’année, avec 32 600 unités, la hausse des hybrides rechargeables est de 213%. Les professionnels constituent 67% des acquéreurs sur un marché assez éclaté puisque les 10 modèles les plus vendus ne représentent que 56% du marché contre 85% pour les véhicules électriques.

Une dispersion du marché qui se retrouve également dans les chiffres du Top 10. En effet si au cours de ces mois de juillet et août, les immatriculations de véhicules hybrides rechargeables ont été tirées vers le haut par le Peugeot 3008 qui arrive largement en tête avec 1 687 exemplaires. Derrière, les écarts sont assez réduits. Le podium est complété par le Volvo XC40 (882 unités) et le Mitsubishi Outlander (820 unités). Suivent ensuite le DS 7 Crossback (653), le Ford Kuga (634) et la Volkswagen Golf (561). Les Mercedes Classe A et GLC ne sont pas loin avec 555 et 548 immatriculations, devant le Citroën C5 Aircross (487) et le Renault Captur (453).





Pour plus d'information



AVERE-France



22 avenue Jean Aicard

75011 Paris



Tel : 01 53 25 00 60

Mail :





22 avenue Jean Aicard75011 ParisTel : 01 53 25 00 60Mail : association@avere-france.org









