Trottinettes électriques : Two Roule adapte sa formation au e-learning

La durée de l’actuelle crise sanitaire du Covid-19 impose à nombre de professionnels d’adapter leurs offres. C’est le cas de Two Roule, adhérent à l’Avem, qui s’est spécialisé dans les kits d’activités, les formations et les animations autour des e-EDP (engin de déplacement personnel électrique), et en particulier des trottinettes à batterie. Cofondateur de la startup, James Bellande explique à nos lecteurs cette nouvelle proposition au catalogue.



Large public



« Le contexte actuel nous a amenés à développer un format de formation qui associe l’expérience du terrain avec les capacités offertes par les technologies de e-learning. Et ce, pour toucher le plus grand nombre d’utilisateurs de trottinettes électriques », explique notre interlocuteur. « Nous avons réalisé une importante étude autour de la réglementation des e-EDP avant de définir notre offre qui s’adresse à un très large public, depuis les agents des collectivités jusqu’aux collégiens, en passant par les salariés des entreprises », détaille-t-il. « Nous avons tout développé par nous-mêmes : la recherche des informations, le contenu, le support, les vidéos, les interactions », souligne-t-il.



Formation en 3 modules



« Nous avons cherché à aboutir à un format digital, multi support - ordinateur, tablette, smartphone -, pas trop long ni contraignant. Chacun suit cette formation en ligne à son rythme et aux moments où il sera le plus disponible, quand il veut et où il veut », assure James Bellande. « Le tout se subdivise en 3 modules qui s’étalent sur une durée d’environ 45 minutes », chiffre-t-il. En un quart d’heure, le premier a pour objectif de balayer les obligations attachées au petit véhicule lui-même et à son pratiquant. Le module 2 consacre 10 minutes à tout savoir sur les espaces de circulation ouverts à l’usage des trottinettes électriques. Les 20 minutes qui restent sont exploitées à l’adoption d’une conduite préventive. « Les module sont composés de vidéos et, à la fin de chacun d’eux, d’un test des connaissances acquises sur les thématiques abordées. Le tout peut être intégré aux plateformes internes de formation utilisées par les professionnels », précise le cofondateur de Two Roule.



Déjà 2 clients d’importance



Si la nouvelle formule, facilement et rapidement déployable, gagne en souplesse en supprimant la contrainte d’un déplacement sur un site de formation, la philosophie de base de Two Roule est préservée : « Découvrir les règles de sécurité et de bonnes pratiques à connaître pour un déplacement responsable ». James Bellande se réjouit de compter déjà 2 structures importantes parmi les premiers clients à exploiter la nouvelle offre. « Il s’agit de Pôle Emploi des Hauts-de-France et de l’établissement public territorial Plaine Commune, pour leurs collaborateurs qui rejoignent ces sites avec des e-EDP », nous annonce-t-il. « Notre solution répond aux enjeux actuels de sécurisation des déplacements des salariés », insiste-t-il. Et ce, que ce soit dans « des actions de prévision simples, ou suite à l’acquisition d’une flotte de trottinettes électriques ».



En pratique



Pour avoir un accès illimité et personnalisé 24/7, différents scénarios sont possibles. Par messagerie Internet, un sésame est envoyé dans les 12 heures. « L’accès des utilisateurs peut aussi se faire grâce à un QR Code. Nous avons aussi pensé au cas d’un revendeur de trottinettes électriques qui offrirait cette formation à sa clientèle. La marche à suivre serait indiquée sur un flyer qu’il distribuerait », envisage James Bellande. « Puisqu’il est obligatoire d’être couvert par une assurance ‘Responsabilité civile’ pour utiliser des e-EDP, des assureurs pourront également mettre à disposition de leurs clients concernés notre solution digitale », ajoute-t-il. « Les responsables de formation disposent d’un outil de reporting qui leur permet de suivre l’avancée des élèves », argumente notre interlocuteur.



Formule évolutive



Le coût individuel d’accès varie en fonction du nombre d’utilisateurs qui accèderont à cette formation via une même structure. La grille tarifaire dégressive s’étend de 40 euros par personnes pour 1 à 9 utilisateurs, à 10 euros au-dessus de 1.000 connexions. « Dès le départ, nous avons conçu notre formation digitale pour qu’elle soit évolutive en fonction des nouvelles règles applicables à l’utilisation des trottinettes électriques », met en avant James Bellande. La plaquette promotionnelle distribuée par Two Roule rappelle : « Les apprenants retiennent généralement 10% de ce qu’ils lisent, 20% de ce qu’ils entendent, 30% de ce qu’ils voient... mais 50% de ce qu’ils voient et entendent ! ». Autant viser le meilleur pour devenir in trotteur responsable !





Pour plus d'information



Two Roule



5 allée de la mare l'oiseau

91190 Gif-sur-Yvette



Mail :

Site :



5 allée de la mare l'oiseau91190 Gif-sur-YvetteMail : tworoule22@gmail.com Site : https://www.tworoule.com/









