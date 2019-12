Trottinettes électriques : Les dernières nouveautés de Trottix













Nouvelle trottinette TX1



On ajoute de la puissance, un freinage encore plus performant et souple, des phares de série, la TX1 vous apporte encore plus de plaisir avec un design toujours aussi moderne et racé.

A noter : les phares proposés par Trottix sont de véritables phares de route homologués, qui offrent une visibilité efficace à 30 m !

Lien à suivre pour découvrir la Trottix TX1



Forfait maintenance



Restez zen, on s’occupe de tout ! Trottix vous propose son forfait maintenance pour rouler en toute sécurité. Comme tout véhicule, votre trottinette a besoin d’être vérifiée régulièrement.

Avec le forfait maintenance, nous vous proposons une révision constructeur, parce qu’il n’y a pas mieux que Trottix pour vous garantir une maintenance de qualité sur l’ensemble de sa gamme. Révision à prix mini 68 euros TTC transport A/R compris.

Renseignements et réservation en suivant ce lien



Evolution du code de la route



Pour rouler en trottinette électrique, il faut désormais se reporter au nouveau décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019. Retour sur vos obligations et droits en agglomération :

- Circulation sur pistes cyclables ou à défaut sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.

- Utilisation à partir de 12 ans.

- Vitesse maximale de la trottinette : 25 km/h.

- Interdiction de circuler à 2 sur une même trottinette.

- Assurance RC obligatoire.

- Les trottinettes avec selle ne sont pas considérées comme un EDPM (Engin de déplacement personnel motorisé).

- Le casque est fortement conseillé.

- A prévoir pour juillet 2020 : phares, réflecteurs, avertisseur sonore et système de freinage performant.



Personnalisation



Soyez différents ! Dans ses prochaines nouveautés, Trottix a choisi de vous proposer une gamme de poignées de couleur : et vous, pourquoi pas vert fluo ! Eh oui, choisir un constructeur, c’est se donner la possibilité de pouvoir apporter une touche distinctive à votre Trottix. A suivre...



Dans un hors-série de Capital



C’est dans son hors-série de novembre 2019, intitulé « Transports : La folie de l’électrique », que le magazine Capital a présenté Trottix.

Pour plus d'information



Trottix



510 Avenue de Jouques

13400 Aubagne



Tel : 04 42 73 74 68

Site :



