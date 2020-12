Toyota avance ses pions sur l’échiquier de la mobilité électrique









voitures électriques « que l’on ne perd pas de temps à recharger », Toyota sort de plus en plus de sa zone habituelle de confort. En 2 communiqués, l’on apprend qu’un SUV 100% électrique de taille intermédiaire sera lancé l’année prochaine, et que l’entreprise va davantage mettre à disposition de ses partenaires commerciaux sa technologie de pile hydrogène.



16 millions d’hybrides



Depuis 1997, Toyota a livré à travers le monde 16 millions de voitures hybrides, dont 3 millions en Europe. A l’usine de Valenciennes, dans le département du Nord, la Yaris vient de passer en début de semaine le cap des 4 millions d’exemplaires. Par l’intermédiaire de Koji Toyoshima, autrefois en charge de la Prius, et désormais à la tête du programme ZEV (Zero emission vehicle), Toyota indique vouloir répondre à la demande des clients qui souhaitent d’autres motorisations. Depuis plus d’un an, le constructeur affine sa communication autour de sa future gamme de véhicules électriques à batterie qui s’appuiera sur la plateforme modulaire dédiée e-TNGA, dérivée de l’architecture TNGA (Toyota New Global Architecture). A partir de composants structurels fixes, elle permettra de supporter des modèles de différentes longueurs, largeurs, et empattements, mais aussi des architectures avec le moteur à l’avant, à l’arrière, ou les 2 à la fois pour une motricité intégrale.







Un SUV pour 2021



Dans une vidéo d’un peu plus de 13 minutes, Koji Toyoshima révèle que le premier modèle conçu à partir de la plateforme e-TNGA a déjà été développé, prêt à être produit en série. Toyota promet d’obtenir un meilleur rapport « coût de la batterie/autonomie » que la concurrence en capitalisant sur son expérience des hybrides rechargeables. D’où un impact environnemental plus faible que les autres voitures électriques du marché. Toyota mise aussi sur les cellules à électrolyte solide qui permettent d’obtenir une meilleure densité énergétique avec des packs plus légers, moins encombrants et rechargeables plus rapidement. Le constructeur entend maîtriser tout le cycle de vie de ses batteries, depuis la phase d’étude jusqu’au recyclage. Construit à l’usine ZEV de Toyota au Japon, le SUV électrique qui sera introduit en Europe en 2021 embarquerait cet accumulateur d’un nouveau genre et sur lequel d’autres constructeurs travaillent également.



Electrique H2



