Total et Gaussin développent un camion avitailleur électrique









Il s’agit d’une première mondiale. L’engin baptisé « Art Full Elec » (ART = Aircraft Refueller Transporter = Transporteur de ravitailleur pour l’aviation) sera capable de tracter 2 citernes à la fois contenant chacune 30 tonnes de carburant. Le premier exemplaire de ce véhicule électrique très particulier devrait être opérationnel à la fin de la présente année 2020.



Made in France



Au cœur de l’engin, des batteries lithium-ion Saft conçues et fabriquées en France sur les deux sites de production de cette filiale de Total, à Nersac et à Bordeaux. « Cette première commande ferme permet d’enrichir l’offre de Gaussin sur le marché des véhicules électriques et à Total d’apporter une solution adaptée au métier de l’avitaillement », explique le pétrolier dans un communiqué.



Véhicules innovants



A travers leur partenariat, Gaussin et Total comptent développer ensemble une flotte de véhicules innovants spécifiquement dédiée à l’aviation. Cette première réalisation rejoindra le site industriel d’Airbus à Toulouse (31). Gaussin s’est spécialisé dans la conception, l’assemblage et la commercialisation d’engins électriques, à batterie de traction ou pile hydrogène, pour le secteur de la logistique.









