Teasers de la Kia électrique EV6 sur base E-GMP













A prononcer « i-vi-six »



Kia Corporation a dévoilé les premiers teasers officiels du Kia EV6 (prononcé en anglais « i-vi-six »), son premier véhicule 100% électrique dédié reposant sur la nouvelle plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform) spécialement conçue pour les véhicules électriques de la marque. Le EV6 est également le premier véhicule 100% électrique de dernière génération de la marque à adopter sa nouvelle philosophie de design, qui témoigne de son « changement de cap » en faveur de l’électrification.







Movement that inspires



« Le Kia EV6 incarne à la perfection notre orientation de marque ‘Movement that inspires’ (Du mouvement vient l’inspiration) ainsi que notre nouvelle philosophie de design. Il a été conçu dans le but de faire de chaque trajet un moment d’exception, en offrant à nos clients une expérience instinctive et naturelle destinée à améliorer leur quotidien, tout en leur garantissant une fonctionnalité simple, intuitive et intégrée », a déclaré Karim Habib, vice-président senior et responsable du design de Kia au niveau mondial. « Nous avons pour but d’imaginer l’expérience physique de notre marque, et de créer des véhicules électriques tout à la fois audacieux, originaux et ingénieux ».







Nouvelle stratégie de dénomination



Dans le cadre de la transformation de la marque, Kia adoptera une nouvelle stratégie de dénomination pour ses véhicules 100% électriques. Cette nouvelle approche permettra de garantir la simplicité et la cohérence de la nomenclature des véhicules électriques de Kia sur l’ensemble de ses marchés mondiaux. Tous les véhicules 100% électriques de Kia verront leur nom commencer par le préfixe « EV » (prononcé à l’anglaise « i-vi » en France), ce qui permettra aux clients de les identifier très facilement. Ce préfixe sera suivi d’un numéro correspondant à la position du modèle dans la gamme. Conçu et fabriqué pour incarner la nouvelle signature de marque de Kia « Movement that inspires », le Kia EV6 fera sa première apparition mondiale au premier trimestre 2021.



Pour plus d'information



