Systèmes de recharge Siemens pour bus électriques en Nouvelle-Zélande

Environ 3,7 mégawatts : c’est la puissance totale des installations de recharge que Siemens va déployer pour le compte de Go Bus, l’un des plus grands exploitants d’autobus de Nouvelle-Zélande.



25 + 9 bus



La commande porte sur l’électrification de 2 dépôts. A Christchurch, 25 bus électriques seront ravitaillés de nuit, et en appoint dans la journée, au moyen de 12 chargeurs Sicharge UC 200 d’une puissance maximale de 200 kW, via connecteur Combo CCS. Plus modeste, la flotte d’Auckland comptera 9 de ces véhicules de transport en commun qui assureront une nouvelle liaison aéroportuaire. Sur place, l’infrastructure fournie par Siemens comptera l’année prochaine 5 chargeurs Sicharge UC 200 et 2 stations Sicharge UC 100 (125 kW de puissance maximale).



Matériel évolutif



Un système de planification, reporting et de surveillance permettra de suivre et piloter de façon centralisée et simultanée les opérations pour les 2 villes. Le ravitaillement en énergie s’effectuera au profitant des meilleures plages tarifaires tout en démarrant le service tôt le matin avec des batteries pleines. Les véhicules électriques de Go Bus fonctionnent sous une tension de 600 à 700 V. Elle sera plus élevée sur les futurs modèles afin de bénéficier de puissances de recharge plus fortes. Les chargeurs Sicharge de Siemens sont déjà prévus pour accueillir des bus à pack jusque 1.000 V.

