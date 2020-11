STR, le robot électrique de manutention « BMW i3 inside »

En créant sa nouvelle structure munichoise baptisée « IDEALworks » (Industry Driven Engineering for Autonomous Logistics), BMW cherche à « développer et distribuer des robots innovants et des logiciels de gestion des solutions logistiques ».



Nouvelle génération de STR



Mis au point en interne dès 2015 en collaboration avec l’Institut Fraunhofer, le robot électrique de transport intelligent STR (Smart Transport Robot) sera lancé avant la fin de la présente année 2020. En son sein, un module lithium-ion de batterie de BMW i3 qui permet à l’engin autonome de couvrir une journée entière de fonctionnement. Plus de 130 STR sont déjà en cours de production sur plusieurs sites du groupe allemand, aussi bien pour ses propres besoins que pour une (nouvelle) clientèle. D’autres sont déjà à l’essai, révélant un outil robuste et polyvalent.



Digitalisation et automatisation de la logistique



Capable de supporter jusqu’à une tonne de charge, ces robots calculent eux-mêmes le meilleur itinéraire pour parvenir à leur destination, en exploitant le dispositif de navigation SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). « Ces dernières années, notre équipe d’innovation logistique a travaillé en profondeur sur la digitalisation et l’automatisation de la logistique de production et a développé des solutions uniques », a commenté Milan Nedeljković chez BMW. A la tête de la nouvelle filiale, Jimmy Nassif promet quelques innovations à venir dans les prochains mois.

