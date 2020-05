Sono explique l’intégration des panneaux solaires pour sa Sion









« Comment intégrez-vous les cellules solaires dans une voiture électrique ? ». C’est à cette question que le constructeur allemand a décidé de répondre pour conserver dans cette période de confinement le contact avec ses clients et sympathisants.



Opération complexe



« Pour quelqu’un qui n’est pas un expert dans le domaine, l’intégration de cellules solaires dans un véhicule semble assez simple : il suffit de mettre des modules solaires dessus, de les connecter à la batterie, c’est fait », commence à expliquer Sono Motors dans sa longue réponse illustrée de nombreux visuels. La startup prévient que cette opération est bien plus complexe que ça : « La maîtrise de cette tâche nécessite un haut niveau d’expertise dans une variété de domaines, tels que le photovoltaïque, l’électrotechnique et la conception de véhicules ».







248 cellules



Il ne s’agit pas simplement de raccorder les 248 cellules qui recouvrent la carrosserie de la Sion. S’étalant sur le toit, les ailes, le capot les 5 portes, certaines seront à l’ombre quand d’autres seront pleinement exposées. Il est donc nécessaire de prendre en compte des niveaux de production très différents et variables. En outre Sono Motors est parti dès le départ sur l’idée que le Soleil n’apporterait pas que quelques kilowattheures anecdotiques face à une recharge sur le secteur via une borne éventuellement. D’où une volonté d’exploiter au maximum les cellules photovoltaïques, y compris quand le Soleil joue à cache-cache, afin que la voiture mérite véritablement son appellation de « voiture électrique solaire ». Rien que l’intégration des poignées de porte a fait l’objet d’une étude poussée pour ne pas gêner la production d’énergie.



MPPT



Sono Motors s’est entouré de différents partenaires capables de relever les nombreux défis liés à l’intégration des panneaux solaires sur la carrosserie et dans l’alimentation des batteries. La jeune entreprise a pu ainsi développer ses propres technologies pour cela. Et en particulier son unité centrale MPPT (Maximum Power Point Tracking). Elle a pour rôle principal de combiner les différentes tensions des modules à un niveau commun inférieur à 60 V. Concevoir l’architecture électronique de ce convertisseur solaire a demandé beaucoup de mobilisation pour réaliser les schémas des circuits et sélectionner les composants appropriés.



