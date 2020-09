Skoda présente son SUV 100% électrique











Avec le lancement de l’Enyaq iV, Skoda franchit une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de sa stratégie de mobilité électrique. Pour son PDG Thomas Schäfer : « Le lancement de l’Enyaq marque le début d’une nouvelle ère pour Skoda. Il s’agit de notre première voiture 100% électrique basée sur la plateforme MEB. En lançant ce nouveau modèle, nous rendons la mobilité électrique « Simply Clever » - grande autonomie, recharge rapide, facilité d’utilisation et prix abordables ».







Trois tailles de batterie et cinq puissances



Véhicule polyvalent adapté aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les longues distances, l’Enyaq iV est proposé avec 3 tailles de batterie et cinq variantes de puissance en propulsion ou en quatre roues motrices. Parfaite pour les familles, la version d’entrée de gamme : l’Enyaq iV 50 répond parfaitement à un usage quotidien. Elle est équipée d’un moteur arrière à propulsion d’une puissance de 109 kW et d’une batterie d’une capacité brute de 55 kWh offrant une autonomie de 340 km en cycle WLTP. Dotée d’une batterie de 62 kWh et d’un moteur d’une puissance de 132 kW, l’Enyaq iV 60 est lui susceptible de parcourir 390 km sans recharge.

Une autonomie qui passe à 510 km avec l’Enyaq iV 80 équipée d’un moteur de 150 kW et d’une batterie de 82 kWh qui est également utilisée dans les deux versions proposant quatre roues motrices disposant d’un second moteur électrique à l’avant. La puissance combinée de ces deux moteurs est de 195 kW pour l’Enyaq iV 80 quatre roues motrices et de 225 kW pour l’Enyaq RS iV. Deux modèles dont l’autonomie est de 460 km. Les cinq versions disponibles de ce SUV ont une capacité de charge ultra-rapide délivrant jusqu’à 125 kW. Ainsi, la batterie de 82 kWh peut être chargée de 5 à 80% en seulement 38 minutes sur des bornes de recharge rapide DC.







Une édition spéciale pour célébrer les 125 ans du constructeur



Doté d’un design aux lignes émotives et de la calandre typique de Skoda, l’Enyaq iV se distingue par ses lignes dynamiques et ses proportions équilibrées, ainsi que par son habitacle particulièrement spacieux. En option à partir de l’Enyaq iV 80, l’innovant Crystal Face attire l’attention avec ses 130 LED illuminant les lignes verticales ainsi que la bande horizontale de la calandre. Pour l’intérieur, Skoda a opté pour des univers (Studio, Loft, Lodge, Lounge,...) qui remplacent les niveaux de finition classiques. Chacun de ces styles présente un intérieur combinant inspiration contemporaine et bien être.

Pour célébrer le 125ème anniversaire de la création de la marque créée en 1895 par Václav Laurin et Václav Klément, Skoda propose également une édition limitée à 1 895 exemplaires (dont 150 pour la France). Dotée d’équipements spéciaux et d’un pack extérieur différent, cette Founders Edition est disponible en version 60 ou 80, et peut être commandée dans les finitions Black Magic et Arctic Silver. Elle est proposée avec un Crystal Face ainsi que des tabliers avant et arrière sportifs de série. Enfin à l’intérieur, avec un univers EcoSuite au cuir tanné de manière éco responsable, les bandes décoratives sont finies en noir piano et le tableau de bord arbore un design bicolore.







Skoda a présenté cette semaine à Prague l’Enyaq iV, un SUV 100% électrique qui est le premier modèle de série du constructeur tchèque à être basé sur la plateforme MEB, entièrement dédiée à la mobilité électrique, du Groupe Volkswagen. Fabriqué en République Tchèque au sein de l’usine de Mladá Boleslav, la seule en Europe hormis l’Allemagne à produire des véhicules basés sur la plateforme MEB, l’Enyaq iV sera disponible à compter du printemps 2021 tandis que les réservations seront ouvertes dès le 15 septembre dans de nombreux pays européens.Avec le lancement de l’Enyaq iV, Skoda franchit une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de sa stratégie de mobilité électrique. Pour son PDGVéhicule polyvalent adapté aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les longues distances, l’Enyaq iV est proposé avec 3 tailles de batterie et cinq variantes de puissance en propulsion ou en quatre roues motrices. Parfaite pour les familles, la version d’entrée de gamme : l’Enyaq iV 50 répond parfaitement à un usage quotidien. Elle est équipée d’un moteur arrière à propulsion d’une puissance de 109 kW et d’une batterie d’une capacité brute de 55 kWh offrant une autonomie de 340 km en cycle WLTP. Dotée d’une batterie de 62 kWh et d’un moteur d’une puissance de 132 kW, l’Enyaq iV 60 est lui susceptible de parcourir 390 km sans recharge.Une autonomie qui passe à 510 km avec l’Enyaq iV 80 équipée d’un moteur de 150 kW et d’une batterie de 82 kWh qui est également utilisée dans les deux versions proposant quatre roues motrices disposant d’un second moteur électrique à l’avant. La puissance combinée de ces deux moteurs est de 195 kW pour l’Enyaq iV 80 quatre roues motrices et de 225 kW pour l’Enyaq RS iV. Deux modèles dont l’autonomie est de 460 km. Les cinq versions disponibles de ce SUV ont une capacité de charge ultra-rapide délivrant jusqu’à 125 kW. Ainsi, la batterie de 82 kWh peut être chargée de 5 à 80% en seulement 38 minutes sur des bornes de recharge rapide DC.Doté d’un design aux lignes émotives et de la calandre typique de Skoda, l’Enyaq iV se distingue par ses lignes dynamiques et ses proportions équilibrées, ainsi que par son habitacle particulièrement spacieux. En option à partir de l’Enyaq iV 80, l’innovant Crystal Face attire l’attention avec ses 130 LED illuminant les lignes verticales ainsi que la bande horizontale de la calandre. Pour l’intérieur, Skoda a opté pour des univers (Studio, Loft, Lodge, Lounge,...) qui remplacent les niveaux de finition classiques. Chacun de ces styles présente un intérieur combinant inspiration contemporaine et bien être.Pour célébrer le 125ème anniversaire de la création de la marque créée en 1895 paret, Skoda propose également une édition limitée à 1 895 exemplaires (dont 150 pour la France). Dotée d’équipements spéciaux et d’un pack extérieur différent, cette Founders Edition est disponible en version 60 ou 80, et peut être commandée dans les finitions Black Magic et Arctic Silver. Elle est proposée avec un Crystal Face ainsi que des tabliers avant et arrière sportifs de série. Enfin à l’intérieur, avec un univers EcoSuite au cuir tanné de manière éco responsable, les bandes décoratives sont finies en noir piano et le tableau de bord arbore un design bicolore.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire