Simulateur Beev pour aider à choisir et acquérir une voiture électrique













Beev est une startup issue de la 5e promotion du Moove Lab, un programme créé par le CNPA et Via ID à Station F qui vise à faire rapidement émerger les projets innovants dans le domaine de la mobilité. Le renforcement du bonus gouvernemental, la prime à la conversion auxquels peuvent s’ajouter des aides plus locales, rendent encore plus attractive la plateforme d’assistance à l’acquisition de véhicules électriques et de bornes de recharge. Après avoir choisi le modèle, le particulier ou professionnel est redirigé vers un conseiller qui aura pour mission d’aider à trouver la meilleure offre. Même sans aller jusqu’au bout de cette démarche, la consultation du site apparaît intéressante.



Une trentaine de modèles







Choix du véhicule



En arrivant sur la plateforme qui assure vous faire gagner du temps et économiser jusqu’à 14.000 euros sur votre prochain achat de véhicule électrique, vous pouvez retrouver rapidement le modèle que vous recherchez (Bouton « Choisir votre voiture électrique ») ou bénéficier d’une toute légère assistance (Bouton « Vous ne savez ce que vous voulez ? »). Pour ce dernier choix, nous nous attendions à une aide plus efficace. Ici elle se limite à présenter les modèles qui répondent à une catégorie (Citadine, Compacte, SUV, Berline, Utilitaire), à une tranche de prix par pas de 10.000 euros, ou à une fourchette d’autonomie. Nous disons bien « ou », car il n’est pas possible de croiser ces 3 critères. Ne cherchez pas un texte de présentation des véhicules : il n’y en a pas au niveau du simulateur.



Avantages, recharge et autonomie



En revanche l’application se révèle intéressante pour recenser les avantages possibles en rapport avec votre choix (bonus, prime à la conversion, économie de carburant à l’année), découvrir les temps de recharge chez soi ou ailleurs en courant alternatif (depuis une prise domestique E/F 2,3 kW jusqu’à une wallbox 22 kW) ou sur chargeur rapide DC (50, 175 et 350 kW), et estimer l’autonomie, en été ou en hiver, pour des trajets urbains, mixtes ou périurbains. Le prix catalogue est affiché à titre indicatif, qui permettra une comparaison avec les offres reçues si vous allez jusqu’au bout du processus. Un blog, des essais avec vidéo et des documents à télécharges complètent le site de Beev. A noter que la startup s’est entourée de nombreux partenaires parmi lesquels des constructeurs en véhicules électriques et des entreprises en lien avec la recharge. Fondée en mars 2019 et animée par 6 collaborateurs,est une startup issue de la 5e promotion du Moove Lab, un programme créé par le CNPA et Via ID à Station F qui vise à faire rapidement émerger les projets innovants dans le domaine de la mobilité. Le renforcement du bonus gouvernemental, la prime à la conversion auxquels peuvent s’ajouter des aides plus locales, rendent encore plus attractive la plateforme d’assistance à l’acquisition deet dede. Après avoir choisi le modèle, le particulier ou professionnel est redirigé vers un conseiller qui aura pour mission d’aider à trouver la meilleure offre. Même sans aller jusqu’au bout de cette démarche, la consultation du site apparaît intéressante. L’application gratuite Beev recense une trentaine de modèles dont certains sont tout juste ou pas encore commercialisés. Ainsi les Skoda Citigo e IV, Seat Mii Electric, Honda-e, Opel Corsa-e, Peugeot e-208 et e-2008, Mini Cooper SE, MG ZS EV, Tesla Model Y, Volvo XC40 Electric, Volkswagen ID.3 et Ford Mustang Mach-E. Quelques modèles en fin de carrière ou parmi les utilitaires et dérivés étaient manquants lors de notre visite, comme, par exemple les Citroën C-Zero, ë-Jumpy et ë-SpaceTourer, et les Peugeot e-Expert et e-Traveller.En arrivant sur la plateforme qui assure vous faire gagner du temps et économiser jusqu’à 14.000 euros sur votre prochain achat de, vous pouvez retrouver rapidement le modèle que vous recherchez (Bouton) ou bénéficier d’une toute légère assistance (Bouton). Pour ce dernier choix, nous nous attendions à une aide plus efficace. Ici elle se limite à présenter les modèles qui répondent à une catégorie (Citadine, Compacte, SUV, Berline, Utilitaire), à une tranche de prix par pas de 10.000 euros, ou à une fourchette d’autonomie. Nous disons bien, car il n’est pas possible de croiser ces 3 critères. Ne cherchez pas un texte de présentation des: il n’y en a pas au niveau duEn revanche l’application se révèle intéressante pour recenser les avantages possibles en rapport avec votre choix (bonus, prime à la conversion, économie de carburant à l’année), découvrir les temps dechez soi ou ailleurs en courant alternatif (depuis une prise domestique E/F 2,3 kW jusqu’à une wallbox 22 kW) ou sur chargeur rapide DC (50, 175 et 350 kW), et estimer l’autonomie, en été ou en hiver, pour des trajets urbains, mixtes ou périurbains. Le prix catalogue est affiché à titre indicatif, qui permettra une comparaison avec les offres reçues si vous allez jusqu’au bout du processus. Un blog, des essais avec vidéo et des documents à télécharges complètent le site de. A noter que la startup s’est entourée de nombreux partenaires parmi lesquels des constructeurs enet des entreprises en lien avec la









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire