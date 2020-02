Schneider Electric s’engage dans la conversion à l’électrique de la totalité de sa flotte automobile















Loin d’être un nouveau concept, la mobilité électrique est d’ores et déjà une réalité pour beaucoup d’employés de Schneider Electric. Au sein du Groupe, plusieurs pays, dont la Norvège, ont déjà franchi le pas et commencé à proposer à leurs employés des véhicules électriques pour leurs déplacements professionnels. Si cette transformation va révolutionner les habitudes de bon nombre de ses collaborateurs, ces derniers sont fortement impliqués dans la volonté de Schneider Electric de réduire son impact sur la planète et de contribuer à un avenir plus durable.





14 000 véhicules électriques en 2030



En 2030, Schneider Electric aura remplacé les 14 000 voitures de sa flotte actuelle par des véhicules électriques. Le Groupe va en outre installer des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans ses principaux bureaux et usines. Grâce à ses solutions de recharge développées ces dernières années et désormais disponibles sur de nombreux sites à travers le monde, les collaborateurs de Schneider Electric ont été parmi les premiers à adopter la mobilité électrique. En Allemagne, le Groupe a même transformé le campus de l’EUREF en une vitrine de l’énergie et de la mobilité à faible impact carbone.

Dans la même veine, certains sites Schneider Electric seront des démonstrateurs de l’architecture innovante EcoStruxure pour l’e-mobilité s’appuyant sur des technologies de micro-réseau intelligent, de gestion des équipements et de nouveaux systèmes de gestion de l’énergie. Une offre à travers laquelle, pour Leonid Mukhamedov (Directeur général Stratégie chez Schneider Electric) : « Le Groupe entend apporter des solutions complètes, fluides, évolutives et cyber-sécurisées au marché de la recharge des véhicules électriques pour des flottes professionnelles ou dans les lieux publics. »







Une adhésion à l’initiative EV100 du Climate Group



En 2019, Schneider Electric avait déjà donné un coup d’accélérateur à sa stratégie climatique en fixant notamment un objectif de neutralité carbone dans son propre écosystème d’ici 2025 et de zéro émission nette d’ici à 2030, en ligne avec l’initiative Science Based Target (SBT) visant à limiter la hausse des températures à 1,5 °C. Convaincu que l’électricité est l’avenir de la mobilité, Schneider Electric rejoint aujourd’hui l’initiative EV100 du Climate Group qui rassemble des entreprises visionnaires engagées dans l’accélération de la transition vers les véhicules électriques afin que la mobilité électrique devienne la nouvelle norme à l’horizon 2030.

Pour le Groupe, l’adhésion à l’initiative EV100 marque un tournant dans la mise en œuvre de sa stratégie climatique. Grâce à elle, il réduira à zéro les émissions directes de CO2 de ses véhicules d’entreprises d’ici à 2030. Cette transformation de grande ampleur permettra également d’entraîner avec lui des milliers de collaborateurs, de clients et de startups, réunis dans le développement de nombreuses innovations. Enfin, avec cette initiative, Schneider Electric aura aussi l’occasion de démontrer qu’il est possible d’augmenter rapidement le nombre de véhicules électriques en circulation. Un pari qu’il veut réussir en l’espace de 10 ans.







Commentaires

Malheureusement, cela ne changera rien, ni du point de vue du climat, ni de celui de la pollution environnemental...



Il faut comprendre ceci: Véhicule Electrique = Véhicule Nucléaire; le fond de cette affaire de climat, c’est le lobby nucléaire et pour la France, c’est le CEA qui organise le GIEC...



