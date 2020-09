SAP Labs France et Blue2Bgreen-Apave annoncent leur partenariat









Le marché des voitures électriques est en progression constante : les VE ont représenté 4,3% des ventes européennes au 1er trimestre 2020, soit une hausse de 58% par rapport à 2019. SAP Labs France, filiale de l’éditeur de logiciel SAP, a développé un superviseur qui aide à la gestion des bornes de recharge et à la gestion de la charge elle-même.



Expérience complète



A l’occasion de la 15e édition du salon Ever Monaco, Blue2Bgreen-Apave et SAP Labs France présentent leur collaboration pour la mobilité durable. Cette synergie entre l’organisme de formation et le centre de R&D logiciel permettra aux professionnels de bénéficier d’une expérience complète autour de de l’installation, l’exploitation, la gestion et la maintenance des infrastructures de recharge des véhicules électriques.



Accompagner la transition vers la mobilité électrique



En ce qui concerne l’électromobilité, Blue2Bgreen-Apave et SAP Labs France poursuivent un objectif commun : celui d’accompagner la transition vers la mobilité électrique en proposant des services autour de l’installation, l’exploitation, la gestion et la maintenance des infrastructures de recharge des véhicules électriques.



Compétences



Blue2Bgreen-Apave et SAP Labs France regroupent des experts de la mobilité électrique et du smart grid opérant dans des domaines différents mais complémentaires. En tant qu’organisme de formation agréé, Blue2Bgreen-Apave délivre des formations à destination de professionnels (électriciens, gestionnaires d’IRVE, etc.) qui sont reconnues par l’Afnor et QualifElec. De son côté, SAP Labs France conçoit et développe des solutions logicielles intégrées et accompagne ses clients dans leur transformation numérique.



Offre de formation



SAP Labs France et Blue2Bgreen-Apave ont collaboré pour proposer une offre de formation enrichie autour de l’installation et la gestion des IRVE qu’ils présentent sur le stand de Blue2Bgreen-Apave : SAP Labs France connecte son superviseur de borne aux plateformes pédagogiques multimarques de Blue2Bgreen-Apave. Le logiciel connecté à la suite SAP Enterprise et aux outils tiers d’interopérabilité sera ensuite proposé lors d’une formation qualifiante délivrée par Blue2Bgreen-Apave aux gestionnaires de flottes d’entreprise, logements (individuels ou collectifs) et infrastructures sur la voie publique (charge rapide sur autoroute ou sur les axes routiers principaux).



Echange mutuel



Cette collaboration repose sur un échange mutuel d’expériences, de compétences et de connaissances ainsi que des services partagés complémentaires.





Pour plus d'information











Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire