Royaume-Uni : Un réseau de 100 stations ultrarapides Gridserve

« Electric Forecourt », soit « Esplannade électrique » : c’est le nom déposé que donne Gridserve aux établissements de ce réseau qui devrait être constitué dans un délai de 5 ans. Une première station est en construction, qui compterait 24 superchargeurs capables d’être exploités simultanément et de fournir une puissance jusqu’à 350 kW. Pour la recharge des poids lourds, ce chiffre pourra être porté à 500 kW, voire 1 MW. Des connections à de grandes fermes solaires et un important stockage par batteries complètent les installations de production électrique installées sur place, notamment en couverture des ombrières.



Eté 2020



Programmée pour une mise en service à l’été de la présente année 2020, la première Esplanade électrique de Gridserve commence à sortir de terre dans l’Essex, près de Braintree, de l’aéroport London Stansted, de l’autoroute M11, et de l’échangeur entre les routes nationales A131 et A120. S’étendant sur un site d’environ 1 hectare, cet établissement bénéficie de 4,86 millions de livres (5,25 millions d’euros) en provenance du fonds Innovate UK géré par l’agence pour l’innovation au Royaume-Uni. Les travaux pour plusieurs autres de ces stations devraient également démarrer cette année.







1 milliard de livres



Gridserve prévoit de réunir une enveloppe totale de 1 milliard de livres (1,08 milliards d’euros) pour mener à terme la feuille de route arrêtée pour construire les 100 stations. En plus des pistes où les chargeurs ultrarapides s’aligneront, un bâtiment ultramoderne de deux étages accueillera les électromobiliens et leurs passagers dans différents espaces : shopping avec café et supérette, salon de repos style aéroport avec Internet haut débit, salles de réunion. Egalement à l’intérieur, une zone pédagogique autour des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Des VE seront proposés à l’essai.



Une longueur d’avance



« Ce sera la station de recharge la plus avancée du Royaume-Uni et peut-être du monde. Les conducteurs pourront ravitailler leur véhicule au rythme le plus rapide que chacun pourra supporter, en utilisant 100% d’énergie renouvelable, et avec la meilleure expérience utilisateur possible », assure Toddington Harper, PDG et fondateur de Gridserve. « Nous avons totalement conçu nos Esplanades en fonction des besoins des conducteurs de véhicules électriques, en adaptant le modèle de la station-service à un avenir sans émissions de carbone », révèle-t-il. « Beaucoup d’automobilistes veulent acheter des véhicules électriques mais se demandent comment les recharger. Nous aiderons à relever ce défi et à susciter la confiance nécessaire pour passer au transport électrique », plaide-t-il.







Solaire



Gridserve s’occupe également de la production de l’électricité d’origine solaire qui alimentera ces Esplanades électriques et du stockage intermédiaire. Ceci afin de garantir une énergie de source renouvelable au meilleur coût, similaire à une recharge à domicile. C’est pourquoi l’entreprise britannique développe plusieurs grandes fermes solaires équipées d’unités de stockage. Gridserve vient d’achever celle de York, la plus avancée du Royaume-Uni (34,7 MWc). Elle est composée de panneaux bifaces, de trackers et d’une batterie de 30 MWh de capacité énergétique. La société termine également celle de Hull (25,7 MWc). Chacune de ces fermes solaires alimentera une esplanade électrique prochainement dressée à proximité.

