Rétrofitez les bornes Autolib de votre ville !

Et 3 stations de plus ! Grâce à Electric 55 Charging (E55C), de nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables s’ouvrent, à partir des anciens espaces Autolib.



12 points de recharge supplémentaires



Janvier 2020 a vu une augmentation du nombre d’immatriculations de véhicules électriques de plus de 220% alors que celui des points de recharge n’a progressé que de 20%. C’est pour cela qu’Electric 55 Charging travaille continuellement à l’extension de son maillage. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer l’ouverture des stations anciennement Autolib de :

- Joinville-le-Pont (94), place du 8 mai 45, avec 6 points de recharge,

- Drancy (93), 1 rue Marcellin-Berthelot, avec 2 points de recharge,

- Vélizy-Villacoublay (78), 8 avenue du Capitaine-Tarron, avec 4 points de recharge.



7,4 kW



Toutes ces bornes sont remises aux normes européennes, avec une interopérabilité complète. Elles fournissent une puissance de 7,4 kW (au lieu de 3,2 kW avant rétrofit). Si vous souhaitez rétrofiter les bornes Autolib de votre ville, contactez Electric 55 Charging.





Pour plus d'information



Electric 55 Charging

Romain Vincent

09 Boulevard Louis BLANC

Espace des Lices

83 990 Saint-Tropez



Tel : 06 64 17 23 95

Mail :

Site :



