Reporté (L'Avem aux Assises Ouest-France de L'Automobile)









« Usage et consommation : Quelles tendances ? ». A partir de 9h10, et pendant une cinquantaine de minutes, il partagera le temps de parole avec 3 autres invités : Francis Bartholomé, président du CNPA (Conseil national des professions de l’automobile), Pierre Coppey, directeur général adjoint de Vinci et président de Vinci Autoroutes, et Jean-Claude Puerto, PDG de Ucar.



Nouvelles mobilités



« Les territoires doivent-ils jouer un rôle moteur dans le déploiement des nouvelles solutions énergétiques ? » ; « Hydrogène : quelle place dans le futur mix énergétique ? » ; « Sport automobile : comment se négocie le virage de la transition énergétique ? » ; « Nouveau modèle énergétique : où en sommes-nous ? » ; « Quels métiers sont prioritairement touchés par les mutations que connaît l’automobile ? » ; « Usage et consommation : quelles tendances ? » ; « Nouvelles normes et réglementations : quelles conséquences ? » ; « Vente, distribution : quels nouveaux modèles se dessinent ? » ; « Europe, Japon, Amérique : quelle riposte possible face à la Chine ? ». L’événement se tiendra mercredi 18 et jeudi 19 mars prochains dans le cadre du circuit des 24 Heures du Mans, dans la Sarthe. C’est Pascal Houssard qui représentera l’Avem, le deuxième jour, au cours de la table ronde intitulée. A partir de 9h10, et pendant une cinquantaine de minutes, il partagera le temps de parole avec 3 autres invités : Francis Bartholomé, président du CNPA (Conseil national des professions de l’automobile), Pierre Coppey, directeur général adjoint de Vinci et président de Vinci Autoroutes, et Jean-Claude Puerto, PDG de Ucar. Les deuxièmes Assises nationales de l’Automobile organisées par Ouest-France seront ouvertes par messieurs Louis Echelard et Pierre Fillon, respectivement président du directoire de Ouest-France et président de l’ACO (Automobile club de l’Ouest). Plusieurs autres tables rondes donneront l’occasion d’évoquer la mobilité électrique à batterie de traction ou à pile hydrogène. Ainsi :









Commentaires

En raison du coronavirus, cette manifestation est reportée à l’automne.



