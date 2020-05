Réouverture en confiance chez BYmyCAR









Elise Potola (Responsable de BYmy)CAR Côte d’Azur) pour évoquer les mesures prises pour que la clientèle retrouve le chemin des concessions en pleine confiance. Elle nous donne également quelques indications sur la façon dont ses clients perçoivent la stratégie des constructeurs visant à aller vers une mobilité propre. Une stratégie qui ne semble pas devoir être remise en cause par la crise du Covid-19.



Elise Potola, peut-on tout d’abord présenter brièvement le groupe BYmy)CAR ainsi que ses activités, principalement sur la Côte d’Azur ?







BYmy)CAR est le troisième distributeur automobile français avec 83 concessions. Sur la Côte d’Azur, nous sommes implantés depuis octobre 2016 avec le rachat de la plaque Mercedes (véhicules particuliers, véhicules utilitaires et camions) et Smart sur la Côte d’Azur. Depuis Mars 2018, nous avons également racheté Ford Côte d’Azur. Pour Mercedes et Smart, nous avons 4 concessions à Nice, Villeneuve-Loubet et Cannes et pour Ford, nous sommes présents à Nice et à Cannes. Quelques jours après la réouverture des concessions automobiles, nous avons souhaité savoir comment celle-ci se passait chez un distributeur de marques qui se sont engagées dans l’électrification de leurs gammes. Interview d’(Responsable de BYmy)CAR Côte d’Azur) pour évoquer les mesures prises pour que la clientèle retrouve le chemin des concessions en pleine confiance. Elle nous donne également quelques indications sur la façon dont ses clients perçoivent la stratégie des constructeurs visant à aller vers une mobilité propre. Une stratégie qui ne semble pas devoir être remise en cause par la crise du Covid-19.BYmy)CAR est le troisième distributeur automobile français avec 83 concessions. Sur la Côte d’Azur, nous sommes implantés depuis octobre 2016 avec le rachat de la plaque Mercedes (véhicules particuliers, véhicules utilitaires et camions) et Smart sur la Côte d’Azur. Depuis Mars 2018, nous avons également racheté Ford Côte d’Azur. Pour Mercedes et Smart, nous avons 4 concessions à Nice, Villeneuve-Loubet et Cannes et pour Ford, nous sommes présents à Nice et à Cannes.





Dans ces concessions, quelle était la situation de vos ventes avant le 17 mars et comment avez-vous vécu la période du confinement ?



L’année 2020 avait assez bien débuté. Malgré l’augmentation des malus sur certains modèles, c’était plutôt un marché dynamique pour nos marques et nos concessions. Avec la mise en œuvre du confinement, nous avons fermé nos concessions et mis notre personnel en chômage partiel dès le 17 mars, mais en gardant un service d’astreinte 24h/24, 7J/7 pour assurer la maintenance de tous les véhicules considérés comme prioritaires par le gouvernement. Puis, comme nous avions beaucoup de demande, nous avons repris partiellement nos activités le 22 avril en ouvrant nos ateliers après-vente et la partie magasin pièces de rechange, notamment pour tous les professionnels qui avaient continué à travailler pendant le confinement. Une organisation en mode Drive pour les pièces et en mode sans contact pour la réception. Enfin, depuis le 11 mai, nous avons rouvert tous nos showrooms





Une mise en place de protocoles sanitaires très stricts







Quelles sont les mesures particulières que vous avez prises pour cette réouverture ?



Nous avons bien sûr mis en place des protocoles sanitaires très stricts, que ce soit pour la vente ou la réception après-vente. Tous nos véhicules ont été désinfectés. Si le client veut s’installer dans l’habitacle de la voiture, nous l’ouvrons et nous mettons les housses qu’il faut sur le fauteuil et sur le volant, puis nous désinfectons lorsqu’il repart. Par ailleurs, tous nos vendeurs sont équipés de masques et de visières, nous avons du gel hydro-alcoolique et nous avons installé quelques plexis pour recevoir la clientèle en toute sécurité. Enfin, pour les essais, nous privilégions le prêt pour un essai où le client part seul sur un parcours prédéfini avec une distance limitée. Si vraiment il souhaite être accompagné, nous respectons la distanciation sociale avec le vendeur qui s’assoit en diagonale à l’arrière.



Mercedes est la marque la plus prestigieuse que vous commercialisez sur la Côte d’Azur. Elle s’est engagée dans l’électrification de sa gamme avec de nombreux modèles hybrides rechargeables. Cela répond-il à une véritable attente de votre clientèle ?



Oui nous ressentons une forte attente, tout particulièrement de la part des sociétés. Nous avons toute une gamme hybride rechargeable qui est déjà sortie avec le SUV GLC en coupé et en berline, le GLE, la Classe A, la Classe B, C et E. D’ici la fin de l’année, nous aurons tout le reste de la gamme compacte avec le CLA et le GLA. Cela fait effectivement une belle offre sur l’hybride rechargeable qui répond à une forte demande.





Une clientèle prête à passer à l’électrique









Avec le SUV EQC, Mercedes propose également un modèle 100% électrique. Peut-on en rappeler les principales caractéristiques techniques ?



L’EQC offre une autonomie de près de 420 km avec une consommation moyenne de 19 kWh par 100 km. Il est équipé de deux moteurs électriques d’une puissance globale de 300 kW (408 ch, ainsi que d’une batterie d’une capacité énergétique de 80 kWh qu’il est possible de recharger à 80% en 40 minutes



La clientèle haut de gamme de Mercedes est-elle prête aujourd’hui à passer à l’électrique ?



Oui et encore une fois essentiellement celle des dirigeants de société qui sont très demandeurs en raison des avantages fiscaux qui sont attachés aux modèles électriques. Ils font essentiellement un calcul économique sur une longue durée et, pour eux, acheter ou louer un véhicule électrique devient rentable.



Vous commercialisez également la marque Smart qui avait annoncé que tous ses modèles disponibles en Europe en 2020 seraient 100% électrique. Est-ce aujourd’hui une réalité ?



Tout à fait. Aujourd’hui la production ne concerne plus que des Smart EQ et nous ne sommes plus approvisionnés qu’avec ces modèles, même s’il nous reste encore une cinquantaine de véhicules thermiques que nous avions gardé l’an dernier pour les derniers aficionados. Ce passage à l’électrique est très apprécié par la clientèle urbaine car la Smart est particulièrement adaptée à l’électrique avec son utilisation purement citadine sur de petits trajets. C’est peut être les vendeurs qui ont eu un peu de mal à s’adapter au départ mais la clientèle répond présente, surtout celle des professions libérales.





Une formation à l’électrique pour la force de vente







Votre force de vente a-t-elle reçu une formation spécifique afin de pouvoir mettre en avant ces nouveaux modèles ?



Oui, de grosses formations ont été réalisées depuis l’année dernière. Les équipes de Smart France sont venues sur place et plusieurs séminaires ont été organisés avec des journées entières à travailler sur la mobilité électrique en général. En fait, nous mettons Smart au milieu d’une offre globale car une Smart est rarement le seul véhicule du foyer. C’est celui qui est utilisé pour gagner du temps pour aller à ses rendez-vous et permettre d’accéder aux centres-villes, même si sur la Côte d’Azur il n’y a pas encore de zones à faibles émissions (ZFE), mais cela risque de venir prochainement. C’est un peu la même problématique pour notre offre de véhicules utilitaires électriques qui arrive chez Mercedes avec l’eVito qui sera disponible en septembre, puis l’eSprinter. Nous allons même proposer bientôt un camion électrique avec l’eAtcros.



Pensez-vous que la crise du Covid-19 risque de remettre en cause la stratégie des marques que vous commercialisez d’aller vers une électrification de leurs modèles ?



Je ne le pense pas et nous n’avons eu aucune information allant dans ce sens, même s’il est possible que, en raison de l’arrêt de la production, il y ait un léger décalage dans le lancement des nouveaux modèles qui, pour la plupart sont électriques. Pour nos marques qui se sont engagées résolument dans l’électrification de leurs gammes, c’est plutôt un atout d’être désormais un peu en avance.





La première vente privée automobile en ligne



Pour favoriser la reprise, envisagez-vous des promotions particulières sur certains modèles ?



Nous avons surtout essayez d’innover et nous avons la chance d’avoir un site (www.bymycar.fr) sur lequel nous proposons tout notre stock de véhicules neufs. Nous avons ainsi prévu la première vente privée automobile avec des offres défiant toute concurrence. Le client pourra acheter en ligne son véhicule tout en bénéficiant des conseils d’un vendeur par visio-conférence de 9h00 à 22h00, y compris le week-end. Le véhicule pourra même être livré à domicile après l’envoi d’un tutoriel de prise en mains. Avec cette crise du Covid-19, c’est bien de pouvoir proposer à notre clientèle une possibilité d’achat en ligne totalement sans contact. Mais si le contact lui manque, elle peut bien sûr nous retrouver dans nos showrooms. Je constate d’ailleurs que, dès notre réouverture, nous avons vu beaucoup de monde qui avait manifestement hâte de retrouver un contact humain pour les conseiller lors de l’achat de leur véhicule. Cette affluence et les retours que nous avons eus nous permettent d’envisager l’avenir avec optimisme.



Pour plus d'information



BYmy)CAR



63 avenue des Baumettes

06270 Villeneuve Loubet



Tel : 04 82 29 07 06

Site : https://www.bymycar.fr/













