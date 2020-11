Renault va convertir son usine de Flins à l’économie circulaire













Renault n’abandonnera pas pour autant son site de Flins. Il vient d’annoncer qu’il serait transformé en une Re-Factory appelée à devenir la première usine européenne d’économie circulaire dédiée à la mobilité, avec un objectif de bilan CO2 négatif à l’horizon 2030. Un projet qui doit permettre au constructeur de profiter d’un gisement de valeur en pleine croissance tout en réaffirmant son ancrage industriel en France. Avec la Re-Factory, Renault a également l’ambition de prendre un temps d’avance vis-à-vis de la concurrence.







4 pôles d’activités



Déployée entre 2021 et 2024, la Re-Factory s’articulera autour de quatre pôles d’activités dont les expertises permettront d’accompagner toute la vie du véhicule, en agissant sur les principales composantes de l’économie circulaire. Le pôle Re-Trofit regroupera l’ensemble des activités permettant d’allonger la durée de vie des véhicules et leurs usages. Il intégrera une Factory VO pour le reconditionnement des véhicules d’occasion, une activité de « retrofit » pour la conversion de véhicules thermiques vers d’autres énergies moins carbonées, ainsi que des services de réparation des flottes de véhicules et des nouvelles mobilités.



Le pôle Re-Energy entend faire passer à l’échelle industrielle le potentiel d’applications découlant de la batterie électrique, notamment concernant leur utilisation en seconde vie pour le stockage stationnaire d’énergie. Le pôle Re-Cycle rassemblera toutes les activités du Groupe contribuant à une gestion efficiente de la ressource et de ses flux pour favoriser un approvisionnement de pièces en boucles courtes et intégrer une part croissante de matériaux recyclés. Enfin, un pôle Re-Start sera créé pour valoriser et développer les savoir-faire industriels et accélérer la recherche et l’innovation en matière d’économie circulaire. Il hébergera notamment un incubateur ainsi qu’un pôle universitaire et de formation.







3 000 emplois à horizon 2030



Le Groupe Renault est plutôt un précurseur en matière d’économie circulaire, notamment au travers de l’activité « remanufacturing » d’organes mécaniques du site de Choisy-le-Roi qui intègre depuis 1949 les enjeux de durabilité et de valeur. La Re-Factory vient renforcer son leadership dans ce domaine tout en donnant un nouveau souffle à Renault, à ses salariés ainsi qu’à l’ensemble du dynamisme du territoire. Pour le Président de Renault Jean-Dominique Senard : « Ce projet s’appuie sur notre engagement pionnier dans l’économie circulaire, sur nos valeurs, sur nos savoir-faire et répond pleinement à notre ambition de transformer positivement notre industrie. »



Pour le CEO de Renault Luca de Meo, le site de Flins va permettre au Groupe de répondre aux enjeux qui se posent aujourd’hui, et encore plus demain, aux acteurs de la mobilité et à ceux de l’automobile. La Re-Factory reposera par ailleurs sur un large réseau de partenaires multisectoriels (start-ups, partenaires académiques, grands groupes, collectivités locales). A travers ce projet, Renault entend procéder à une reconversion pérenne et responsable, source de nouveaux relais de croissance et de compétitivité. A l’horizon 2030, plus de 3 000 personnes devraient être employées sur le site qui accueillera les activités de rénovation de l’usine de Choisy-le-Roi dont la fermeture a été annoncée en mai dernier et dont les salariés, tout comme ceux de Flins, bénéficieront de dispositifs d’accompagnement et de formation.



