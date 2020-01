Renault lance le projet INCIT-EV pour développer des solutions de charge innovantes















Pour Xavier Serrier, chef de projet systèmes de charges véhicules électriques à la Direction de la Recherche du Groupe Renault : « Le projet INCIT-EV que nous avons initié est une large démonstration à l’échelle continentale de solutions de charge urbaines et longue-distance centrées sur les utilisateurs afin de stimuler le déploiement du véhicule électrique en Europe. » S’il est à l’origine de ce projet, le groupe Renault a cherché à y associer dès le départ un grand nombre de partenaires en constituant autour de lui un consortium.





Une dimension européenne



Le projet INCIT-EV est né du souhait de Renault de postuler à un appel à projets de la Commission européenne pour répondre à la nécessité de tester en conditions réelles les technologies de charge comme la Contactless Dynamic Charging (CDC), mais aussi de structurer l’écosystème dans son ensemble. Dans ce cadre, le groupe a œuvré à la création d’un consortium regroupant 33 membres basés en Allemagne, en Espagne, en Estonie, en France en Italie, aux Pays-Bas, en Slovénie et en Turquie.

Ainsi, une trentaine d’industriels, universités, instituts, villes, start-ups et PME ont répondu positivement à cette initiative, avec la volonté commune de promouvoir l’électromobilité via des expérimentations centrées sur les utilisateurs de véhicules électriques. Une approche fortement orientée clients qui permettra de construire un écosystème nouveau et de concevoir des technologies de charge qui pourront être facilement déployées pour encourager le développement de la mobilité électrique en Europe.







Sept technologies innovantes expérimentées



D’une durée de 48 mois, de janvier 2020 à décembre 2023, le projet INCIT-EV s’articule autour de deux grandes phases. Une première phase d’étude des besoins et des contraintes des consommateurs qui sera suivie, à partir d’avril 2020, par l’étude des technologies de charge et de leur intégration dans les infrastructures. Une seconde phase de démonstration sur sites débutera à partir du second semestre 2020 pour aller jusqu’à la fin du projet.

Sept cas d’usages seront testés dans différents pays européens. En France, un système de charge dynamique par induction sera expérimenté en zone urbaine à Paris et en zone péri-urbaine à Versailles. Le « smart charging » bidirectionnel optimisé sera testé aux Pays-Bas, à Amsterdam et à Utrecht. Des systèmes de charge haute-puissance seront expérimentés à Tallin en Estonie, tandis qu’un hub de charge dans un parking pour véhicules d’un service d’auto-partage sera essayé à Turin. Enfin, la dernière expérimentation aura lieu à Saragosse en Espagne. Elle concernera la charge basse puissance bidirectionnelle (incluant les deux roues) ainsi que la charge inductive statique dans les voies de taxis situées à l’aéroport et à la gare centrale.







