Renault : la Renaulution passe par la mobilité électrique









Luca de Meo, le CEO du Groupe Renault, a présenté jeudi son plan stratégique visant à tracer les grandes lignes du développement du constructeur automobile jusqu’en 2025 et au-delà. Baptisé « Renaulution », ce plan ambitionne de réorienter en profondeur le modèle de l’entreprise pour le faire passer de la course au volume à la création de valeur. Structuré en 3 phases lancées en parallèle, il se concentrera d’abord sur le redressement de la marge et la génération de liquidités, mais passera aussi par le renouvellement des gammes, avant de faire clairement basculer son modèle économique vers la technologie, l’énergie et la mobilité, faisant du Groupe Renault un précurseur dans la chaîne de valeur des nouvelles mobilités.



Si l’organisation du Groupe s’articulera autour de 4 marques (Renault, Dacia, Alpine, Mobilize) dotées d’une identité et d’un positionnement forts, la mobilité électrique occupera une place centrale dans le développement de chacune d’entre elles. Le Groupe compte en effet tirer pleinement parti de ses atouts industriels actuels et de son leadership électrique en Europe. De quoi lancer une véritable offensive produits concrétisée par 24 lancements d’ici à 2025, dont au moins une dizaine de véhicules électriques. Des lancements qui concerneront les quatre marques du Groupe.







7 nouvelles Renault électriques d’ici 2025 dont la renaissance d’un modèle culte



Cette offensive produits se traduira en premier lieu par une « Nouvelle Vague » pour la marque Renault qui cherchera à relever son mix de segments grâce à une plus grande présence sur les segments C et D, tout en renforçant sa position de leader sur le segment B. Un mix produits dont l’ambition est d’être le plus « vert » d’Europe avec pas moins de 7 nouveaux modèles 100% électriques dont la plupart seront fabriqués au sein d’un « Electro pôle » situé dans le Nord autour de Douai. Des modèles basés sur les deux plateformes électriques CMF-EV et CMF-B EV. La marque proposera également des solutions à hydrogène prête à être commercialisées sur le marché des utilitaires.



Si la Mégane eVision sera le premier nouveau modèle électrique à être lancé d’ici la fin de l’année, la présentation de ce plan stratégique a été l’occasion de confirmer la renaissance d’un modèle culte sous une forme électrique. Luca de Méo a en effet dévoilé une R5 Prototype qui incarne pleinement cette « Nouvelle Vague » qui déferlera chez Renault. Cette nouvelle R5 est en effet étroitement liée à l’histoire de l’entreprise tout en symbolisant l’avenir, en rendant les véhicules électriques populaires et accessibles à tous. Basée sur la plateforme CMF-B EV dédiée aux citadines électriques, elle est appelée à remplacer la Zoé et devrait être dotée d’une batterie d’une capacité de 50 kWh lui offrant une autonomie d’environ 400 km.







L’entrée dans une nouvelle ère avec Mobilize



La mobilité électrique sera également au cœur du développement des autres marques du Groupe. Si Dacia concentrera ses efforts sur l’élargissement de sa gamme avec l’apparition de nouveaux modèles sur le segment C, la marque misera beaucoup sur la Dacia Spring, sa citadine électrique low-cost qui ambitionne de rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre. De son côté Alpine, qui se consacrera au développement de voitures de sport exclusives et innovantes, aura une gamme 100% électrique intégrant des technologies de pointe issues de la Formule Un. Elle lancera notamment une compacte sportive, un crossover sportif ainsi qu’une remplaçante 100% électrique de l’A110 développée avec Lotus.



Mais c’est sans doute avec Mobilize, sa nouvelle marque dédiée aux services de mobilité et d’énergie, que le Groupe Renault compte entrer dans une nouvelle ère. L’objectif est d’accompagner la mutation du monde de l’automobile qui passe de la propriété à l’usage, quand et où vous en avez besoin. Pour cela, elle lancera une série de véhicules électriques dédiés aux services de mobilité. Parmi eux, le Mobilize EZ-1 Prototype conçu pour l’autopartage. Une quadricycle agile et dynamique, conçu pour l’autopartage et dont l’originalité réside dans un système innovant d’échange instantané de batterie permettant de s’affranchir des infrastructures de recharge. La marque prévoit également le lancement d’une berline destinée aux flottes de taxis et de VTC, ainsi que d’un véhicule électrique pour assurer les livraisons du dernier kilomètre.





, le CEO du Groupe Renault, a présenté jeudi son plan stratégique visant à tracer les grandes lignes du développement du constructeur automobile jusqu’en 2025 et au-delà. Baptisé « Renaulution », ce plan ambitionne de réorienter en profondeur le modèle de l’entreprise pour le faire passer de la course au volume à la création de valeur. Structuré en 3 phases lancées en parallèle, il se concentrera d’abord sur le redressement de la marge et la génération de liquidités, mais passera aussi par le renouvellement des gammes, avant de faire clairement basculer son modèle économique vers la technologie, l’énergie et la mobilité, faisant du Groupe Renault un précurseur dans la chaîne de valeur des nouvelles mobilités.Si l’organisation du Groupe s’articulera autour de 4 marques (Renault, Dacia, Alpine, Mobilize) dotées d’une identité et d’un positionnement forts, la mobilité électrique occupera une place centrale dans le développement de chacune d’entre elles. Le Groupe compte en effet tirer pleinement parti de ses atouts industriels actuels et de son leadership électrique en Europe. De quoi lancer une véritable offensive produits concrétisée par 24 lancements d’ici à 2025, dont au moins une dizaine de véhicules électriques. Des lancements qui concerneront les quatre marques du Groupe.Cette offensive produits se traduira en premier lieu par une « Nouvelle Vague » pour la marque Renault qui cherchera à relever son mix de segments grâce à une plus grande présence sur les segments C et D, tout en renforçant sa position de leader sur le segment B. Un mix produits dont l’ambition est d’être le plus « vert » d’Europe avec pas moins de 7 nouveaux modèles 100% électriques dont la plupart seront fabriqués au sein d’un « Electro pôle » situé dans le Nord autour de Douai. Des modèles basés sur les deux plateformes électriques CMF-EV et CMF-B EV. La marque proposera également des solutions à hydrogène prête à être commercialisées sur le marché des utilitaires.Si la Mégane eVision sera le premier nouveau modèle électrique à être lancé d’ici la fin de l’année, la présentation de ce plan stratégique a été l’occasion de confirmer la renaissance d’un modèle culte sous une forme électrique. Luca de Méo a en effet dévoilé une R5 Prototype qui incarne pleinement cette « Nouvelle Vague » qui déferlera chez Renault. Cette nouvelle R5 est en effet étroitement liée à l’histoire de l’entreprise tout en symbolisant l’avenir, en rendant les véhicules électriques populaires et accessibles à tous. Basée sur la plateforme CMF-B EV dédiée aux citadines électriques, elle est appelée à remplacer la Zoé et devrait être dotée d’une batterie d’une capacité de 50 kWh lui offrant une autonomie d’environ 400 km.La mobilité électrique sera également au cœur du développement des autres marques du Groupe. Si Dacia concentrera ses efforts sur l’élargissement de sa gamme avec l’apparition de nouveaux modèles sur le segment C, la marque misera beaucoup sur la Dacia Spring, sa citadine électrique low-cost qui ambitionne de rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre. De son côté Alpine, qui se consacrera au développement de voitures de sport exclusives et innovantes, aura une gamme 100% électrique intégrant des technologies de pointe issues de la Formule Un. Elle lancera notamment une compacte sportive, un crossover sportif ainsi qu’une remplaçante 100% électrique de l’A110 développée avec Lotus.Mais c’est sans doute avec Mobilize, sa nouvelle marque dédiée aux services de mobilité et d’énergie, que le Groupe Renault compte entrer dans une nouvelle ère. L’objectif est d’accompagner la mutation du monde de l’automobile qui passe de la propriété à l’usage, quand et où vous en avez besoin. Pour cela, elle lancera une série de véhicules électriques dédiés aux services de mobilité. Parmi eux, le Mobilize EZ-1 Prototype conçu pour l’autopartage. Une quadricycle agile et dynamique, conçu pour l’autopartage et dont l’originalité réside dans un système innovant d’échange instantané de batterie permettant de s’affranchir des infrastructures de recharge. La marque prévoit également le lancement d’une berline destinée aux flottes de taxis et de VTC, ainsi que d’un véhicule électrique pour assurer les livraisons du dernier kilomètre.









Commentaires

avec une batterie de 52 kWh la ZOE 2020 permet de parcourir 400 km ,j’en ai l’expérience .Les futurs VE Renault seront sur cette base et c’est une bonne décision. Cette autonomie de 400 km change la vision vis à vis du VE qui n’a plus vraiment de fil à la patte. Reste le gros problème de la recharge hors domicile ,rare,problématique,longue et fastidieuse.Renault a une couverture territoriale importante en France et en Europe.Afin de promouvoir ses ventes de VE et faciliter l’usage du VE ,Renault devrait doter chacune de ses concessions de bornes de charge puissantes,accessibles 24/24h, avec badge d’accès.Au moins le voyageur VE serait sur de trouver dans chaque ville une ou plusieurs sources d’énergie fiable.Le succès de Tesla tient en partie à son réseau de bornes.En 2021 beaucoup trop de bornes publiques dysfonctionnent ou sont en panne,c’est un frein au VE.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Rejoindre le réseau AVEM Devenez adhérent de l'association



Découvrir les avantages adhérent AVEM



Formulaire de demande d'adhésion



Constructeurs, importateurs, distributeurs, collectivités, écoles, entreprises ou particuliers, rejoignez dès à présent le réseau d'adhérents de l'association et bénéficiez des nombreux avantages accordés à nos membres... A lire également / sur le même thème Véhicules électriques : un nouveau mois record pour clôturer l’année en apothéose Le baromètre de la mobilité électrique concernant le mois de décembre a été publié il y a quelques jours par l’Avere-France. Alors que le marché global de l’automobile...

V-GAS, un réseau multi-énergies qui commence à prendre de l’ampleur Au moment où les ventes de véhicules électriques se multiplient et que l’offre des constructeurs comporte désormais de nombreux modèles ayant une autonomie suffisante...

Les principales nouveautés électriques attendues en 2021 Alors que le marché automobile dans son ensemble a vécu en 2020 une « annus horribilis » en France avec une chute des immatriculations de 25,5% pour atteindre 1,65...

Tesla vend autant de voitures que Jaguar Land Rover L’exercice comptable du groupe Jaguar Land Rover est un peu particulier puisqu’il court de début avril à fin mars. Pour celui à cheval sur 2019-2020, il a vendu 508.000...

Le Groupe PSA récompensé pour sa nouvelle génération de fourgons compact électriques Un jury composé de 24 journalistes et experts indépendants issus de 24 pays d’Europe et de Russie vient de décerner le titre prestigieux de « International Van Of The...