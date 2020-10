Renault eWays, un événement digital dédié à la mobilité électrique









« Renault eWays », un évènement digital organisé du 15 au 26 octobre, le Groupe Renault explorera l’avenir de la mobilité, des villes et des technologies aux côtés d’experts, de partenaires et de citoyens pour ouvrir la réflexion autour de l’électromobilité. Durant dix jours, conférences de presse, premières mondiales, keynotes et tables-rondes se succèderont et seront accessibles depuis le site internet dédié

Renault eWays sera l’occasion de retrouver celles et ceux qui agissent concrètement pour relever le défi de la mobilité zéro-carbone. Depuis 10 ans, la mobilité électrique est au cœur de la stratégie et des actions du Groupe Renault qui, avec ses partenaires, explore chaque jour de nouvelles solutions de mobilités électriques, intelligentes et vertueuses – ainsi que de nouvelles façons de faire et de produire. Renault eWays offrira une vision inédite de cette politique destinée à conjuguer les enjeux technologiques, d’offres et d’usages aux grands challenges de notre époque.







Renault lèvera le voile sur son crossover électrique



Renault eWays sera inauguré le 15 octobre par la conférence de presse très attendue du nouveau CEO du Groupe Renault. Luca de Meo dévoilera le plan de bataille électrique des différentes marques du groupe et il en profitera pour présenter en première mondiale un « showcar » du futur crossover 100% électrique de Renault qui doit être commercialisé en 2021. Un crossover basé sur la nouvelle plateforme CMF-EV de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi dédiée aux futurs véhicules 100% électrique des trois constructeurs. Une plateforme déjà utilisée par le SUV Nissan Ariya dont le crossover électrique de Renault devrait se démarquer. Pour l’instant le secret sur son look est bien gardé et Renault n’a laissé filtrer qu’une seule image teaser (photo) montrant un feu au style acéré avec plusieurs éléments futuristes.

Outre la présentation de la gamme élargie des modèles électrifiés du Groupe dont le Renault Arkana e-Tech Hybrid, le nouveau SUV Coupé hybride pour l’Europe, l’événement sera également marqué par la présentation détaillée de la Spring, la citadine low-cost de Dacia dont la marque avait dévoilé un showcar en mars dernier. Un showcar qui avait révélé les modifications extérieures apportées à la Renault City K-ZE dont elle est la déclinaison européenne, mais qui avait laissé dans l’ombre l’habitacle et les futurs équipements de cette citadine électrique, ainsi que ses caractéristiques techniques et son prix. Des éléments qui devraient être révélés lors de ce Renault eWays.







Une exploration de l’avenir de la mobilité



Ce rendez-vous de la mobilité électrique d’aujourd’hui et de demain sera aussi un lieu d’échanges entre ceux qui contribuent à inventer de nouvelles solutions pour se déplacer : des mobilités adaptées, accessibles, efficaces et respectueuses de l’environnement. Designers, architectes, urbanistes, experts de l’environnement, prospectivistes, influenceurs et analystes viendront confronter leurs points de vue à ceux des experts du Groupe Renault. Les thèmes abordés lors de keynotes ou de tables-rondes seront très vastes et balayeront presque tous les aspects de l’écosystème de la mobilité électrique.

Ainsi, les premières tables-rondes porteront sur l’autopartage avec la mise en lumière de Zity, le service d’autopartage 100% électrique en free-floating de Renault, et feront le point sur l’état des lieux de la technologie hydrogène appliquée à la mobilité. Le stockage de l’énergie qui permet de donner une seconde vie aux batteries des véhicules électriques, ou le cycle de vie des batteries seront également au cœur des discussions, de même que les expérimentations d’écosystèmes intelligents menées à Porto Santo au Portugal et à Utrecht aux Pays-Bas, ou bien encore les solutions de recharge innovantes testées dans le cadre du projet INCIT-EV.

Avec la première édition de, un évènement digital organisé du 15 au 26 octobre, le Groupe Renault explorera l’avenir de la mobilité, des villes et des technologies aux côtés d’experts, de partenaires et de citoyens pour ouvrir la réflexion autour de l’électromobilité. Durant dix jours, conférences de presse, premières mondiales, keynotes et tables-rondes se succèderont et seront accessibles depuis le site internet dédié https://easyelectriclife.groupe.renault.com/fr/eways/ . Un site qui proposera les différentes interventions en direct ou en replay, mais aussi des podcasts et des vidéos à la demande.Renault eWays sera l’occasion de retrouver celles et ceux qui agissent concrètement pour relever le défi de la mobilité zéro-carbone. Depuis 10 ans, la mobilité électrique est au cœur de la stratégie et des actions du Groupe Renault qui, avec ses partenaires, explore chaque jour de nouvelles solutions de mobilités électriques, intelligentes et vertueuses – ainsi que de nouvelles façons de faire et de produire. Renault eWays offrira une vision inédite de cette politique destinée à conjuguer les enjeux technologiques, d’offres et d’usages aux grands challenges de notre époque.sera inauguré le 15 octobre par la conférence de presse très attendue du nouveau CEO du Groupe Renault.dévoilera le plan de bataille électrique des différentes marques du groupe et il en profitera pour présenter en première mondiale undu futur crossover 100% électrique de Renault qui doit être commercialisé en 2021. Un crossover basé sur la nouvelle plateforme CMF-EV de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi dédiée aux futurs véhicules 100% électrique des trois constructeurs. Une plateforme déjà utilisée par le SUV Nissan Ariya dont le crossover électrique de Renault devrait se démarquer. Pour l’instant le secret sur son look est bien gardé et Renault n’a laissé filtrer qu’une seule image teaser (photo) montrant un feu au style acéré avec plusieurs éléments futuristes.Outre la présentation de la gamme élargie des modèles électrifiés du Groupe dont le Renault Arkana e-Tech Hybrid, le nouveau SUV Coupé hybride pour l’Europe, l’événement sera également marqué par la présentation détaillée de la Spring, la citadine low-cost de Dacia dont la marque avait dévoilé un showcar en mars dernier. Un showcar qui avait révélé les modifications extérieures apportées à la Renault City K-ZE dont elle est la déclinaison européenne, mais qui avait laissé dans l’ombre l’habitacle et les futurs équipements de cette citadine électrique, ainsi que ses caractéristiques techniques et son prix. Des éléments qui devraient être révélés lors de ceCe rendez-vous de la mobilité électrique d’aujourd’hui et de demain sera aussi un lieu d’échanges entre ceux qui contribuent à inventer de nouvelles solutions pour se déplacer : des mobilités adaptées, accessibles, efficaces et respectueuses de l’environnement. Designers, architectes, urbanistes, experts de l’environnement, prospectivistes, influenceurs et analystes viendront confronter leurs points de vue à ceux des experts du Groupe Renault. Les thèmes abordés lors de keynotes ou de tables-rondes seront très vastes et balayeront presque tous les aspects de l’écosystème de la mobilité électrique.Ainsi, les premières tables-rondes porteront sur l’autopartage avec la mise en lumière de Zity, le service d’autopartage 100% électrique en free-floating de Renault, et feront le point sur l’état des lieux de la technologie hydrogène appliquée à la mobilité. Le stockage de l’énergie qui permet de donner une seconde vie aux batteries des véhicules électriques, ou le cycle de vie des batteries seront également au cœur des discussions, de même que les expérimentations d’écosystèmes intelligents menées à Porto Santo au Portugal et à Utrecht aux Pays-Bas, ou bien encore les solutions de recharge innovantes testées dans le cadre du projet INCIT-EV.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire