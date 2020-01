Renault dévoile les versions hybride et hybride rechargeable de la Clio et du Captur













« Full Hybrid » et E-Tech Plug-in pour l’hybride rechargeable.

Grâce au développement d’une véritable motorisation hybride multimodes et non d’un simple moteur thermique électrifié, les motorisations E-Tech assurent un démarrage systématique en 100% électrique et un plaisir de conduite en toutes circonstances. Avec sa boite de vitesses innovante, un freinage régénératif efficace et une haute capacité de recharge des batteries, il procure un excellent rendement énergétique qui profite à plein de l’expertise acquise en Formule 1 par le constructeur. Celle-ci permet le partage de technologies développées pour la F1, adaptées aux véhicules hybrides de série.





La meilleure des Clio en version hybride



Pour la première fois, la gamme Clio intègre une motorisation « Full Hybrid » avec la Clio E-Tech 140 ch. Un véhicule doté d’une batterie de 1,2 kWh (230V) permettant une réduction notable de la consommation de carburant et des émissions de CO2. En complément des motorisations thermiques, cette Clio E-Tech incarne les synergies qui sont au cœur du Groupe Renault et de ses partenaires de l’Alliance. Elle offre une expérience unique, avec un plaisir de conduite inédit sur le marché des citadines hybrides, grâce à une réactivité instantanée au démarrage et à l’accélération.

Sa motorisation offre en effet une efficacité maximale à l’usage avec une réactivité dynamique à la pointe du marché, concrétisée par un passage de 80 à 120 km/h en seulement 6,9s. Semblable à celui d’un véhicule électrique, le freinage régénératif combiné à la haute capacité de recharge des batteries et au rendement du système e-Tech optimise la consommation. Avec près de 80% du temps de roulage en ville en tout électrique, le gain de consommation peut aller jusqu’à 40% par rapport à un moteur thermique en cycle urbain. Par ailleurs la Clio E-Tech 140 ch peut circuler jusqu’à 70-75 km/h en mode tout électrique.







Un nouveau Captur pour une polyvalence maximale



Best-seller de son segment, Captur est l’un des fers de lance de la gamme Renault. Avec son inédite motorisation, le nouveau Captur E-Tech Plug-in 160 ch renforce l’ADN qui a fait le succès de ce modèle en lui donnant une nouvelle dimension technologique. Sa motorisation hybride rechargeable et sa batterie d’une capacité énergétique de 9,8 kWh lui offre une autonomie permettant de rouler en 100% électrique sur 50 km jusqu’à 135 km/h en utilisation mixte (WLTP) et jusqu’à 65 km en utilisation urbaine. Le nouveau Captur fait ainsi preuve d’une grande polyvalence en fonctionnant sans consommer de carburant sur les trajets du quotidien tout en pouvant vous emmener en week-end ou en vacances sans se préoccuper de la distance.

Afin de maximiser l’autonomie en mode électrique, la batterie se recharge par branchement. Après avoir proposé cette motorisation hybride rechargeable sur les plus hauts niveaux au lancement, Renault la proposera à terme dès le niveau de finition intermédiaire de la gamme Nouveau Captur. Ainsi, à travers un modèle populaire et iconique, la firme au losange compte démocratiser cette technologie afin de proposer une expérience de conduite unique accessible à tous. Une version hybride rechargeable de la Mégane est également d’ores et déjà annoncée et le constructeur compte lancer 12 modèles électrifiés d’ici à 2022. Mais Renault n’abandonne pas pour autant le 100% électrique puisque 8 nouveaux modèles de e type sont aussi prévus à cette échéance.







