Renaissance en vue pour les bornes Autolib’









Patrick Ollier : « La Métropole va ainsi faciliter l’émergence d’une offre de recharge pour véhicules électriques au maillage pertinent, économiquement robuste et lisible pour l’usager. »

Composé de SPIE CityNetworks (filiale du groupe SPIE déjà très impliqué dans le monde de la recharge), du fabricant de bornes E-Totem et de la société d’investissement SIIT, le groupement Metropolis est chargé de déployer plus de 3 000 points de charge sur l’ensemble des 123 communes du territoire métropolitain, hors Paris. Un déploiement qui doit débuter dès cet été pour s’achever d’ici l’été 2022.







Trois types de bornes pour répondre aux différents usages



Au total, le réseau Metropolis comprendra 3 084 points de charge, dont 252 à charge rapide. 2 582 seront situés sur des anciens emplacements Autolib’ et 502 sur de nouvelles stations dont certaines pourraient être implantées selon le dispositif de « bornes à la demande » afin d’être au plus près des besoins. Pour s’adapter aux différents usages des habitants de la Métropole, 3 types de bornes seront installés. Des bornes Metropolis Proximité d’une puissance de 3 à 7 kW, des bornes Metropolis Citadine d’une puissance de 7 à 22 kW et des bornes Metropolis Express d’une puissance de 50 à 150 kW.

La tarification au kWh sera modulée sur la base de la vitesse de charge choisie, la quantité d’énergie délivrée ainsi que le temps d’occupation en fin de charge. La recharge coûtera ainsi de 0,36€ à 0,72€ le kWh TTC selon la puissance de charge. Le stationnement post-charge étant facturé ente 1 et 3€ par tranche de 15 minutes. A noter également l’existence d’un forfait de 45,00€ pour 100 kWh, soit environ 6,50€ pour 100 km. Par ailleurs, un site internet et une application dédiée seront créés pour s’informer, s’inscrire et trouver une borne, mais aussi pour lancer une charge sans s’abonner ou ajuster à tout moment la vitesse de charge de son véhicule.







Un service autofinancé, mais aux tarifs élevés



S’il faut se réjouir de voir 3 000 points de charge publics de nouveau accessibles au sein d’un territoire qui en manque cruellement, les tarifs appliqués sont tout de même assez élevés. Des tarifs qui s’expliquent en grande partie par la nature du contrat passé entre le groupement Metropolis et la Métropole du Grand Paris. Loin de contribuer financièrement à la mise à disposition de bornes de recharge à ses habitants soucieux d’aller vers une mobilité propre, cette dernière réclame une participation financière importante au groupement qui devra verser une redevance d’occupation du domaine public de 5 000€ pour chacun des emplacements, soit un investissement global de plus de 15 millions, mais aussi 50% du résultat net d’exploitation.

Le service sera donc totalement autofinancé, ce qui a forcément une incidence sur les prix pratiqués qui sont dans l’ensemble supérieurs à ceux affichés par d’autres réseaux français de recharge publics. Ainsi, pour une charge à 3 kW, le tarif de 0,36€/kWh est près de 2,5 fois celui appliqué par EDF aux particuliers, sans pour autant charger plus rapidement. Quant à celui concernant la charge rapide, avec 0,72€/kWh il se situe presque au niveau de celui pratiqué par Ionity (0,79€/kWh) aux propriétaires de véhicules de marques ne faisant pas partie du consortium. Un prix dont la brutale augmentation a provoqué un tollé. Ionity vient d’ailleurs de faire marche arrière en ramenant à 0,49€/kWh son tarif pour une charge rapide à 50 kWh.

