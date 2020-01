Réflexions et solutions pour la mobilité électrique en entreprises et dans les copropriétés















Le premier de ces workshops avait donc pour thème la mobilité électrique en entreprise et dans les copropriétés. Pour poser le sujet, Gilles Voiron, chercheur au CNRS, présenta les principaux résultats de son étude CATIMINI sur la capacité des territoires à bien intégrer la mobilité électrique. Une étude très fine avec de nombreuses cartes interactives et une multitude de données statistiques permettant notamment de mesurer l’impact de certaines mesures comme la prime de 5 000€ accordée par la Métropole Aix-Marseille Provence et le département des Bouches-du-Rhône pour l’acquisition d’un véhicule électrique.







SAP Labs France toujours à la pointe de la mobilité électrique



La journée était organisée à Sophia Antipolis dans les locaux de SAP Labs France, une entreprise exemplaire qui a fait de l’électrification de sa flotte de véhicules son cheval de bataille, mais aussi un outil de marketing interne qui a permis au site de Mougins de gagner en notoriété au sein du groupe SAP, le leader mondial du logiciel pour entreprises. A l’origine de cette politique qu’il a fortement impulsée, le Président de SAP Labs France Hanno Klausmeier a retracé les différentes étapes qui ont permis à son entité de recherche et de support technique de compter plus de 60% de véhicules électriques dans sa flotte de voitures de fonction.

SAP Labs France ne compte pas s’arrêter là et nul doute que l’entreprise atteindra bientôt les 100% de voitures électriques puisque depuis l’an dernier, les collaborateurs, qui ont pratiquement tous droit à une voiture de fonction, doivent impérativement choisir un véhicule électrique doté d’une batterie d’au moins 60 kWh. Pour faire face à cette montée en puissance, le site de Sophia continue à renforcer ses infrastructures de recharge qui compte pourtant déjà 26 bornes. Une batterie de stockage ainsi que de nouveaux panneaux solaires, sous forme d’ombrières sur le parking, seront également installés prochainement. Enfin, le remarquable logiciel de supervision des bornes, développé en interne, continue d’être enrichi pour optimiser encore la gestion des recharges.







Retour d’expériences et solutions innovantes



Outre l’exemple de SAP Labs France, d’autres entreprises comme Enedis ou la SMEG ont livré leurs témoignages sur la conversion progressive de leur flotte de véhicules, tandis que d’autres comme la société Mane ou GSF ont fait part de leurs attentes avant de s’engager dans ce processus rendu presque inévitable à terme en raison des mesures de plus en plus fréquentes de limitation d’accès des centres-villes aux véhicules polluants. De son côté, Nice-Matin a présenté l’expérimentation V2G menée en collaboration avec EDF dans le cadre du projet Nice Smart Valley.

Durant la table ronde consacrée à la mobilité en entreprise, plusieurs solutions innovantes ont été dévoilées, notamment concernant l’implantation d’infrastructures de recharge sur le lieu de travail. Ainsi, la SMEG, le fournisseur d’électricité et de gaz à Monaco a présenté evZen, sa solution de fourniture clés en main de bornes sur des parkings en surface ou en souterrain. Une offre lancée en 2019 en Principauté et qui sera disponible cette année en France. Filiale du groupe EDF, Izivia a également mis en lumière son offre dédiée aux entreprises. Evolutive, celle-ci peut comprendre la fourniture, l’installation et la maintenance des bornes, mais aussi leur supervision ainsi que différents services aux usagers.







Recharge en copropriété : un enjeu majeur



L’après-midi fut consacrée à la recharge dans les copropriétés. Tiphaine Leurent, Secrétaire Générale de l’AVEM, posa le cadre du débat en insistant sur l’importance de ce marché en pleine croissance auquel de plus en plus d’acteurs s’intéressent. Un marché porté par une réglementation favorable avec notamment plusieurs dispositions de la Loi LOM renforçant le droit à la prise ainsi que le pré-équipement dans les bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment. De nouvelles aides Advenir accompagnent l’équipement en bornes de recharge dans le résidentiel collectif et peuvent représenter jusqu’à 50% du coût total de l’infrastructure.

Des aides encore insuffisamment utilisées, d’où la nécessité de renforcer la sensibilisation des syndics, ce que s’efforce de faire le Club Smart Grids Côte d’Azur créé à l’initiative de la CCI. L’enjeu est d’importance car, comme l’a souligné Emmanuel Brioude d’Enedis, pouvoir se recharger à domicile sera l’un des facteurs essentiels de la réussite du développement de la mobilité électrique à grande échelle. On estime en effet que 90% de la recharge s’effectuera sur le lieu de travail ou au domicile, et qu’un foyer sur deux habite en résidentiel collectif. Pour faciliter la recharge en copropriété, Enedis a présenté le parcours type d’une installation mais surtout des architectures de solutions de raccordement permettant de s’adapter au mieux aux différents besoins.







De nouvelles offres pour accélérer la recharge en copropriété



Une fois le raccordement au réseau d’électricité établi, place à l’installation des bornes de recharge. Plusieurs solutions ont été présentées par diverses sociétés. Ainsi Borne Recharge Service propose une solution de livraison clés en mains dans laquelle elle se charge des formalités et vous accompagne dans toutes vos démarches. Dans la plupart des cas, le forfait installation est de 973€ TTC tout compris auquel s’ajoute un contrat de service de 10€/mois ainsi que le paiement des consommations d’électricité.

Zeplug a également exposé ses offres pour copropriétés qui génèrent zéro frais pour la copropriété et zéro gestion pour le syndic. Zeplug met en place une infrastructure totalement indépendante du compteur des parties communes de l’immeuble. Vis-à-vis des particuliers, l’offre repose, outre le coût d’installation de la borne, sur des abonnements tout compris intégrant l’électricité nécessaire à la recharge du véhicule électrique. Des abonnements mensuels à partir de 24,90€ pour des voitures parcourant 7 000 km/an. Izivia a aussi présenté ses gammes d’offres qui s’adressent surtout aux gestionnaires de copropriétés que l’entreprise va accompagner tout au long du processus d’installation des bornes. Des bornes qui peuvent être privatives ou partagées, avec une facturation par le gestionnaire d’immeubles ou directement par Izivia.









Résolument engagé dans la transition énergétique, le pôle de compétitivité Capenergies a organisé, le 23 janvier en partenariat avec l’AVEM, une journée d’information et de sensibilisation sur la mobilité électrique en entreprises et dans les copropriétés. Dans le cadre du projet Flexgrid, mené dans la Région Sud et labellisé au niveau national pour être le démonstrateur des réseaux électriques intelligents, Capenergies s’est naturellement intéressé aux liens entre la mobilité et l’énergie et a créé un Club Smart Mobilité durable dont l’un des objectifs est d’organiser des workshops permettant de faire émerger des solutions afin de lever les freins au développement d’une mobilité propre.Le premier de ces workshops avait donc pour thème la mobilité électrique en entreprise et dans les copropriétés. Pour poser le sujet,, chercheur au CNRS, présenta les principaux résultats de son étude CATIMINI sur la capacité des territoires à bien intégrer la mobilité électrique. Une étude très fine avec de nombreuses cartes interactives et une multitude de données statistiques permettant notamment de mesurer l’impact de certaines mesures comme la prime de 5 000€ accordée par la Métropole Aix-Marseille Provence et le département des Bouches-du-Rhône pour l’acquisition d’un véhicule électrique.La journée était organisée à Sophia Antipolis dans les locaux de SAP Labs France, une entreprise exemplaire qui a fait de l’électrification de sa flotte de véhicules son cheval de bataille, mais aussi un outil de marketing interne qui a permis au site de Mougins de gagner en notoriété au sein du groupe SAP, le leader mondial du logiciel pour entreprises. A l’origine de cette politique qu’il a fortement impulsée, le Président de SAP Labs Francea retracé les différentes étapes qui ont permis à son entité de recherche et de support technique de compter plus de 60% de véhicules électriques dans sa flotte de voitures de fonction.SAP Labs France ne compte pas s’arrêter là et nul doute que l’entreprise atteindra bientôt les 100% de voitures électriques puisque depuis l’an dernier, les collaborateurs, qui ont pratiquement tous droit à une voiture de fonction, doivent impérativement choisir un véhicule électrique doté d’une batterie d’au moins 60 kWh. Pour faire face à cette montée en puissance, le site de Sophia continue à renforcer ses infrastructures de recharge qui compte pourtant déjà 26 bornes. Une batterie de stockage ainsi que de nouveaux panneaux solaires, sous forme d’ombrières sur le parking, seront également installés prochainement. Enfin, le remarquable logiciel de supervision des bornes, développé en interne, continue d’être enrichi pour optimiser encore la gestion des recharges.Outre l’exemple de SAP Labs France, d’autres entreprises comme Enedis ou la SMEG ont livré leurs témoignages sur la conversion progressive de leur flotte de véhicules, tandis que d’autres comme la société Mane ou GSF ont fait part de leurs attentes avant de s’engager dans ce processus rendu presque inévitable à terme en raison des mesures de plus en plus fréquentes de limitation d’accès des centres-villes aux véhicules polluants. De son côté, Nice-Matin a présenté l’expérimentation V2G menée en collaboration avec EDF dans le cadre du projet Nice Smart Valley.Durant la table ronde consacrée à la mobilité en entreprise, plusieurs solutions innovantes ont été dévoilées, notamment concernant l’implantation d’infrastructures de recharge sur le lieu de travail. Ainsi, la SMEG, le fournisseur d’électricité et de gaz à Monaco a présenté evZen, sa solution de fourniture clés en main de bornes sur des parkings en surface ou en souterrain. Une offre lancée en 2019 en Principauté et qui sera disponible cette année en France. Filiale du groupe EDF, Izivia a également mis en lumière son offre dédiée aux entreprises. Evolutive, celle-ci peut comprendre la fourniture, l’installation et la maintenance des bornes, mais aussi leur supervision ainsi que différents services aux usagers.L’après-midi fut consacrée à la recharge dans les copropriétés., Secrétaire Générale de l’AVEM, posa le cadre du débat en insistant sur l’importance de ce marché en pleine croissance auquel de plus en plus d’acteurs s’intéressent. Un marché porté par une réglementation favorable avec notamment plusieurs dispositions de la Loi LOM renforçant le droit à la prise ainsi que le pré-équipement dans les bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment. De nouvelles aides Advenir accompagnent l’équipement en bornes de recharge dans le résidentiel collectif et peuvent représenter jusqu’à 50% du coût total de l’infrastructure.Des aides encore insuffisamment utilisées, d’où la nécessité de renforcer la sensibilisation des syndics, ce que s’efforce de faire le Club Smart Grids Côte d’Azur créé à l’initiative de la CCI. L’enjeu est d’importance car, comme l’a soulignéd’Enedis, pouvoir se recharger à domicile sera l’un des facteurs essentiels de la réussite du développement de la mobilité électrique à grande échelle. On estime en effet que 90% de la recharge s’effectuera sur le lieu de travail ou au domicile, et qu’un foyer sur deux habite en résidentiel collectif. Pour faciliter la recharge en copropriété, Enedis a présenté le parcours type d’une installation mais surtout des architectures de solutions de raccordement permettant de s’adapter au mieux aux différents besoins.Une fois le raccordement au réseau d’électricité établi, place à l’installation des bornes de recharge. Plusieurs solutions ont été présentées par diverses sociétés. Ainsi Borne Recharge Service propose une solution de livraison clés en mains dans laquelle elle se charge des formalités et vous accompagne dans toutes vos démarches. Dans la plupart des cas, le forfait installation est de 973€ TTC tout compris auquel s’ajoute un contrat de service de 10€/mois ainsi que le paiement des consommations d’électricité.Zeplug a également exposé ses offres pour copropriétés qui génèrent zéro frais pour la copropriété et zéro gestion pour le syndic. Zeplug met en place une infrastructure totalement indépendante du compteur des parties communes de l’immeuble. Vis-à-vis des particuliers, l’offre repose, outre le coût d’installation de la borne, sur des abonnements tout compris intégrant l’électricité nécessaire à la recharge du véhicule électrique. Des abonnements mensuels à partir de 24,90€ pour des voitures parcourant 7 000 km/an. Izivia a aussi présenté ses gammes d’offres qui s’adressent surtout aux gestionnaires de copropriétés que l’entreprise va accompagner tout au long du processus d’installation des bornes. Des bornes qui peuvent être privatives ou partagées, avec une facturation par le gestionnaire d’immeubles ou directement par Izivia.





Pour plus d'information



CAPENERGIES



Avenue Louis Philibert

CS 30658

13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4



Mail :

Site :



Avenue Louis PhilibertCS 3065813547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4Mail : francois.contal@capenergies.fr Site : http://www.capenergies.fr/









Commentaires

Bravo pour SAP lab .



Bravo pour cette nouvelle sensibilisation.



La France est classe13 eme sur 22 pays. Il y a indéniablement encore beaucoup trop de frein dans notre pays. Il faut les dénoncer clairement. La porte du sous-développement nous attend si nous ne savons pas très rapidement relever la barre.



http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=7774 from_espace_adherent=0



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Evènement partenaire Ever Monaco

Tous les évènements à venir... EVER de Monaco est un événement organisé chaque année par l'association MC2D (Monaco Développement Durable). Le salon est entièrement dédié aux véhicules écologiques et... A lire également / sur le même thème Renault lance le projet INCIT-EV pour développer des solutions de charge innovantes Le Groupe Renault a annoncé hier le lancement officiel du projet INCIT-EV dont l’objectif est d’encourager le développement de la mobilité électrique en Europe via des...

L’explosion des tarifs de Ionity, une mauvaise affaire pour la mobilité électrique Ionity, le réseau européen de charge rapide et ultra-rapide vient d’annoncer sa nouvelle stratégie tarifaire qui entrera en vigueur le 31 janvier. Une stratégie marquée...

Kia, une stratégie de plus en plus tournée vers l’électrique Kia vient de présenter les détails de son « Plan S », sa stratégie à moyen et long termes visant à asseoir progressivement sa position de leadership sur le marché...

La Région Sud amplifie son soutien au développement de la mobilité électrique Avec l’adoption en décembre 2017 de son Plan Climat « Une COP d’avance », la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a clairement affirmé sa volonté d’être au rendez-vous...

Véhicules électriques : une forte progression en 2019, mais en deçà des attentes L’AVERE vient de publier le baromètre des immatriculations des véhicules électriques en France pour le mois de décembre. Elle en a également profité pour dresser le...

Retrouvez nous sur Facebook