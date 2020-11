Records de vitesse en série pour les motos électriques Voxan











L’objectif était de battre ou d’établir toute une série de records de vitesse avec la Wattman en plusieurs configurations (semi-carénée ou non-carénée). Mission brillamment accomplie puisque la Voxan Wattman pilotée par Max Biaggi a accroché à son palmarès 11 records du monde de vitesse. Déjà détenteur de nombreux records de vitesse sur 4 roues dont celui détenu par la « fusée sur roues » VBB 3 qui a atteint 549 km/h, le Groupe Venturi peut désormais s’enorgueillir d’être aussi le plus rapide sur 2 roues grâce à la Voxan Wattman dont les lignes ont été imaginées par Sacha Lukic en privilégiant deux points principaux : la résistance à l’air et la stabilité à haute vitesse.







Une pointe à 408 km/h



Le record le plus convoité ce week-end était le prestigieux record de vitesse en catégorie « moto électrique semi-carénée de plus de 300 kilos ». Avec 366,94 km/h, Max Biaggi et la Voxan Wattman ont détrôné Ryuji Tsuruta et la Mobitec EV-02A qui détenaient le record avec 329 km/h. Conformément au règlement de la FIM, la vitesse de la Voxan Wattman a été mesurée, après un départ lancé, sur un mile aller, puis un mile retour dans un espace-temps inférieur à 2 heures. C’est la moyenne de ces deux vitesses qui a été retenue. A noté que durant cette tentative, le compteur de la Wattman est monté jusqu’à 480 km/h en vitesse instantanée.

Une vitesse qui, compte tenu de la faible longueur de la piste (3,5 km) a décuplé les ambitions de Voxan dont l’équipe envisage désormais, lors de prochaines tentatives sur des pistes plus longues, de flirter avec les 400 km/h de vitesse moyenne. Les hautes performances de la Wattman résultent des nombreuses innovations développées en interne comme un train avant et un châssis inédit, un système de refroidissement par carboglace ou une batterie de 140 kg forte de 1 470 cellules développant 317 kW de puissance nominale, pour une capacité de 15,9 kWh. Enfin Voxan a également bénéficié de l’expérience acquise par Venturi en Formule E pour la conception du moteur de la Wattman et son optimisation énergétique.







Des records à foison



Les 366,94 km/h pour une moto électrique semi-carénée ne constitue pas le seul record à être tombé ce week-end dans l’escarcelle de Voxan. Le vendredi 30 octobre, la Voxan Wattman s’est également élancé sur la piste dans une version non carénée, de nouveau sur une distance de 1 mile départ lancé avec deux parcours à effectuer. Résultat : un nouveau record avec une moyenne des deux vitesses de 349,38 km/h. Cette fois, les systèmes embarqués ont révélé que la Wattman, forte de sa puissance de 270 kW (367 ch), avait atteint une vitesse de pointe de 372 km/h. Une mesure qui est également de bonne augure pour les prochaines tentatives de record programmées jusqu’à la fin 2022.

9 autres records qui étaient dans le viseur de Voxan ont également établis ce week-end par la Wattman. Ils concernent les distances du ¼ de mile, du km et du mile, départ lancé et départ arrêté, en version semi-carénée et en version non carénée. Certains, concernant notamment la version non carénée, ont été établis pour la première fois, tandis que d’autres ont été améliorés. Avec 394,5 km/h, la plus grande vitesse enregistrée est celle obtenue sur le 1/4 de mile, départ lancé en version semi-carénée. Le record sur cette distance avec départ arrêté a également été battu avec certes une vitesse moindre de 127,30 km/h, mais en nette amélioration par rapport au précédent record qui n’était que de 87,16 km/h.



