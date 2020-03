Recharge solaire pour vélos électriques : Ecoload cité sur Alpes 1









Ecoload propose des solutions adaptées aux sites naturels pour la recharge des batteries des vélos à assistance électrique. Alimentée en énergie solaire, la station installée à Digne-les-Bains (04) a été Alpes 1 du territoire.



Commande du SDE04



Etablissement public de coopération intercommunal (EPCI) au service des 198 communes qui compose le département, le syndicat d’énergie des Alpes-de-Haute-Provence (SDE 04) est la structure qui a signé l’acte d’installation d’une station autonome et mobile de recharge pour vélos électriques alimentée par panneau photovoltaïque. C’est ce qu’a expliqué à Alpes 1 Vincent Heyraud, responsable pour l’organisme du service dédié à l’énergie, à la mobilité et aux données. Une enveloppe de 10.000 euro a été débloquée par le syndicat de l’énergie pour cette opération.



D’abord au col d’Allos



Parmi les modèles Teepee, Origami, et Cabanavélo que propose Ecoload, c’est cette dernière que le SDE04 a choisie au printemps dernier. Cet été, l’infrastructure qui ne nécessite pas de travaux de terrassement était en service au refuge du col d’Allos, prête à ravitailler en énergie les batteries des vélos électriques, mais aussi celles des appareils électroniques nomades, comme les téléphones portables et les GPS. Une soixantaine de recharges ont été effectuées l’été dernier à partir de cette borne, en dépit d’une communication des plus chiches concernant sa mise en service. Ecoload a développé un système de supervision qui permet à distance de contrôler la disponibilité de la station (état, utilisation en cours, etc.) et de fournir tout un ensemble de données sur son utilisation.



Maintenant à Digne-les-Bains



C'est ce matériel qui est désormais disponible à Digne-les-Bains. « L'idée, c'est de pouvoir la déplacer au gré des saisons et en fonction des opportunités et enjeux », a indiqué Vincent Heyraud à Alpes 1. Dans son interview, le responsable du SDE04 a dressé un portrait flatteur d'Ecoload : « Une petite PME qui a la particularité d'avoir développé son activité sur la mobilité douce », « spécialisée dans les modes de déplacements responsables et le respect de la nature lors de pratiques sportives », « c'est une entreprise qui est sensible aux problématiques environnementales », « elle a travaillé à partir de matériaux durables et locaux ». Indiquant qu'Ecoload a déjà installé des stations de recharge solaires, autonomes et mobiles en Savoie, Haute-Savoie et en Vendée sur l'île de Noirmoutiers, Vincent Heyraud envisage d'équiper le département des Alpes-de-Haute-Provence avec de nouveaux exemplaires « au fil de opportunités ».





Pour plus d'information



Ecoload

Pauline Costet

170 rue Chatagnon

38430 MOIRANS



Tel : 06 38 33 88 71

Mail :

Site :



