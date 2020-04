Recharge solaire par induction pour véhicules électriques autonomes

L’expérimentation, qui a eu lieu au Japon à Osaka, embarquait 3 partenaires : Daihen Corporation, entre autres spécialisé dans les robots industriels, qui a apporté un véhicule électrique de la taille d’une golfette ; le fournisseur d’électricité Kansai Electric en charge de mettre en place la centrale solaire ; et WiTricity qui développe des solutions d’alimentation sans fil.



Chariot industriel



L’architecture permettra déjà à des chariots industriels guidés par un rail de peinture au sol (technologie D-Broad de Daihen Corporation) de se recharger en énergie de façon entièrement autonome grâce à quelques panneaux solaires. Et ce pour un fonctionnement 24/7 sans intervention humaine. Ces petits engins permettent d’acheminer à très petite vitesse des pièces en différents points des usines.



Appel par smartphone



Dans le cadre de l’expérimentation qui s’est déroulée à l’Expo Park d’Osaka, des visiteurs pouvaient appeler une petite navette via un smartphone. Un ajout qui préfigure une nouvelle utilisation de cette architecture avec des voitures électriques et hybrides rechargeables. « Ce système a rendu les opérations d’autopartage plus pratiques pour les gestionnaires du parc et les visiteurs », commentent les 3 partenaires.

