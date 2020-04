Recharge par induction pour trottinettes et vélos électriques









Le spécialiste allemand de la recharge inductive Intis a développé pour le fabricant de trottinettes électriques Metz, basé à Zirndorf, un système à brancher sur une prise électrique classique. Trois modèles sont proposés, pour 1 (100 W), 3 (300 W) ou 5 (500 W) engins. Les structures baptisées « Easy Charges » sont exploitables à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour démarrer la recharge, il suffit de garer la trottinette sur le socle, et rien d’autre.



Pas plus long



« La batterie du véhicule est rechargée en même temps et avec une efficacité équivalente aux méthodes conventionnelles », assurent les 2 partenaires. Pour les modèles à 3 et 5 places, autant de trottinettes électriques peuvent être mises en recharge grâce à un système de gestion des batteries qui les protège en permettant ainsi d’augmenter leur longévité. Metz et Intis travaillent ensemble afin de rendre compatible leur structure à tous les modèles du genre, mais aussi en pensant aux services de location et autres entreprises. Une application spécifique permettra aux opérateurs de conserver un aperçu de l’état de charge, de l’utilisation des trottinettes électriques, et remontera des informations de service.







Fabriqué En Allemagne



Fabriqué en Allemagne, ce matériel peut être adapté aux exigences des clients pour une multitude d’applications de mobilité électrique. Il pourra par la suite fonctionner de manière autonome, sans connexion au réseau, grâce à des batteries tampons et des panneaux photovoltaïques. Cette architecture, qui peut servir également d’abri au-dessus des engins, est actuellement en cours de développement. Parmi les sites imaginés par les concepteurs pour recevoir ces plateformes de recharge par induction pour trottinettes électriques : parcs nationaux, arrêts de bus, gares, centres-villes, hôtels, parkings, etc.



Bientôt les vélos



Metz et Intis comptent décliner leur solution aux vélos électriques, et particulièrement aux modèles cargos. Les précommandes seront progressivement ouvertes. « Des informations sur les prix et la livraison des socles de recharge par induction seront annoncées sous peu », communiquent les 2 partenaires.









Commentaires

Puisque ça semble si simple avec les trottinettes et vélos électriques pourquoi ça tarde tant avec les voitures ? Je me posais exactement la même question.



