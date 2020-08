Recharge des véhicules électriques : 4 hubs Allego à Toulouse









Ces sites multimodaux pour voitures électriques et hybrides rechargeables seront installés sur les parkings relais des principales stations de métro de la métropole toulousaine : Borderouge, Basso Cambo, Ramonville et Balma Gramont. Ils accueilleront chacun à terme 12 bornes de recharge dont 4 à haute puissance 350 kW.



Ce programme s’inscrit dans l’initiative européenne Mega-E (320 stations qui seront déployées dans plus de 20 pays) pilotée par Allego. L’implantation dans la métropole de Haute-Garonne fait suite à un appel à initiatives privées lancé par Tisséo Collectivité. « La proposition faite par Allego a été la meilleure notamment au regard de l’étendue de la gamme d’offres de recharge installée sur site », justifie Patrick Vial, chargé de mission en systèmes, patrimoine et investissements, pour l’autorité organisatrice des mobilités sur le territoire.



Ces hubs, dont le premier devrait sortir de terre avant la fin de la présente année 2020, sont conçus sur un modèle financier Financeur-Concepteur-Exploitant au sein duquel l’investissement et les coûts d’exploitation du service de recharge sont supportés par Allego et son actionnaire Meridiam. L’opérateur gère aujourd’hui plus de 20.000 points de recharge et exploite le plus vaste réseau de chargeurs rapides et haute puissance d’Europe. Il s’est donné pour mission de « fournir une solution de recharge partout, pour tous et à tout moment en accompagnant l’ensemble des acteurs (entreprises, collectivités, particuliers) dans le déploiement à grande échelle de la mobilité électrique ».









On pourra noter que les bornes seront implantées dans des parking relais de stations de métro en périphérie de la ville (terminus des deux lignes de métro de Toulouse).



C’est un gros changement de doctrine, on ne veut plus favoriser l’entrée dans la ville de voitures électriques de personnes n’habitant pas la ville.



C’est tout à fait logique puisqu’en aucun cas la voiture électrique n’est la réponse aux problèmes posés en ville par les voitures des non-résidents :

- pollution dont sonore (une voiture électrique étant très loin d’être zéro pollution de l’air et sonore),

- encombrements pouvant impacter les seuls moyens pertinents pour résoudre les problèmes (la marche et les TC),

- consommation d’espace,

etc.



