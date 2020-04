Recharge autonome des véhicules électriques avec Aiways

Baptisé « Carl », le robot mobile et autonome de recharge rapide développé par Aiways s’active via une application smartphone. Sans présence humaine, il identifie le véhicule et se branche à lui pour ravitailler en énergie les batteries. Le fournisseur de solutions de mobilité personnelle, installé à Shanghai, a déposé en Chine et en Europe, pour cet automate intelligent, 7 brevets portant sur la conception matériel et la méthode de recharge. Ils viennent d’être validés par les instances concernées.



30 et 60 kWh



Carl embarque avec lui des accumulateurs pour des capacités énergétiques de 30 et 60 kWh, permettant de recharger en moins de 50 minutes jusqu’à 80% du pack d’une voiture électrique. Il est compatible avec tous les modèles équipés d’un connecteur de « recharge reconnu », indique chichement le communiqué de presse émis le 17 avril 2020. Aiways définit son robot comme étant « une solution de recharge à la fois adaptable et économique pour les clients privés comme les entreprises, ainsi que pour les développeurs et les opérateurs d’infrastructures ».



Données GPS



Une fois la commande lancée depuis smartphone pour une recharge d’un véhicule électrique déposé sur un parking équipé, Carl rejoint l’engin dans sa zone de fonctionnement en exploitant les données GPS. Une fois l’opération terminée, le robot passe au véhicule électrique suivant ou retourne à sa base pour sa propre régénération. « Les conducteurs n’ont plus besoin de partir à la recherche de la borne de recharge, c’est elle qui vient à eux. Nous voulons que les véhicules électriques soient aussi simples et agréables à utiliser que possible. En ce sens, Carl représente l’avenir des méthodes de recharge des véhicules électriques », commente Alex Klose, vice-président exécutif des opérations internationales chez Aiways.

