Reborn, une nouvelle gamme pour des pièces d’origine éco-responsables













nouvelle gamme de pièces détachées d’origine recyclées, entièrement rénovées par ses ateliers !

Baptisées Reborn, ces pièces participent à l’engagement de l’entreprise pour limiter son impact environnemental.







De la restauration de véhicules à la restauration de pièces !



L’implication pour la préservation de l’environnement n’est pas nouvelle au sein du 2CV Méhari Club Cassis. Elle se traduit par diverses actions telles que la commercialisation d’une Méhari 100% électrique Eden, la fabrication d’un kit de conversion (d’un véhicule thermique en électrique) ou encore par une gestion d’avantage éco-responsable de ses emballages.



Avec cette nouvelle gamme de produits d’origine recyclés, le 2CV Méhari Club Cassis franchit une étape de plus en termes d’éco-responsabilité et élargit encore son catalogue pour le plus grand plaisir de ses passionnés.



Composée de 11 pièces, la gamme Reborn est amenée à s’étoffer au fil de l’année.





Le 2CV Méhari Club Cassis poursuit sa démarche en faveur de l’environnement et lance uneBaptisées, ces pièces participent à l’engagement de l’entreprise pour limiter son impact environnemental.L’implication pour la préservation de l’environnement n’est pas nouvelle au sein du 2CV Méhari Club Cassis. Elle se traduit par diverses actions telles que laAvec cette nouvelle gamme de produits d’origine recyclés, le 2CV Méhari Club Cassis franchit une étape de plus en termes d’éco-responsabilité et élargit encore son catalogue pour le plus grand plaisir de ses passionnés.Composée de 11 pièces, la gamme Reborn est amenée à s’étoffer au fil de l’année.





Pour plus d'information



Mehari Club Cassis

Edouard CHAPERT

ZA du Bregadan

13260 CASSIS



Tel : + 33 04 42 01 97 13

Mail :

Site :



Edouard CHAPERTZA du Bregadan13260 CASSISTel : + 33 04 42 01 97 13Mail : eden@mehariclub.com Site : http://eden-cassis.com/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire