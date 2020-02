Prime au rétrofit électrique dans la métropole grenobloise









rétrofit électrique) se réjouit dans un communiqué de presse de la proposition faite par la métropole grenobloise, en Isère, aux professionnels comme aux particuliers, d’attribuer utilitaire essence ou diesel : 4.000 euros pour un véhicule jusqu’à 2,5 tonnes, et 6.000 euros au-dessus et jusqu’à 7 tonnes.



Plus vertueuse qu’une prime à la casse



Coprésident de l’AIRe, Arnaud Pigounides commente : « Une vraie prime à la conversion ou à la transformation est plus vertueuse qu’une prime à la casse. C’est de l’économie circulaire pure et une vraie bonne nouvelle pour les professionnels et particuliers qui souhaitent conserver leurs véhicules ».



Pour le développement local et dans les régions



« Le soutien de la métropole grenobloise, qui a toujours été un territoire précurseur et actif en matière de protection de la qualité de l’air, est une importante référence. Après des mois de travail pour obtenir l’homologation et à quelques jours de la parution du projet d’arrêté rétrofit au Journal officiel de la République française, les membres de l’association AIRe vont pouvoir mieux développer la filière dans des régions et villes partenaires », souligne-t-il.



Qui à la suite ?



