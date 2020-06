Premières commandes pour l’ID.3, mais livraisons repoussées à septembre













Ralf Brandstätter, le Directeur des Opérations de Volkswagen, pour qui cette voiture illustre parfaitement la mission de la marque qui consiste à fournir une mobilité localement exempte d’émissions, adaptée à un usage quotidien et abordable pour tous.



Néanmoins, l’arrêt de la production automobile liée à la crise du Covid-19 a eu des répercussions sur le calendrier de livraison des premiers exemplaires de l’ID.3. Celles-ci n’interviendront en effet qu’à partir du 1er septembre, et encore pour les clients acceptant que leur ID.3 First ne dispose pas encore de toutes ses fonctions. S’ils ont acheté leur véhicule en leasing, ces clients ne paieront pas de loyer au cours des trois premiers mois. La marque leur offrira également une adhésion à "l’ID.3 Mover Club". Un lieu d’échange d’expérience dont Volkswagen compte aussi se servir pour collecter des informations sur l’utilisation quotidienne de l’ID.3 en vue de futurs développements.







Une première édition à moins de 40 000 euros



Les prix des différents modèles de l’ID.3 First Edition débutent à moins de 40 000 euros (hors bonus écologique de 7 000 euros). Cette édition de lancement est équipée d’une batterie d’une capacité de 58 kWh offrant une autonomie de 420 km en cycle WLTP. Une batterie qui alimente un moteur électrique, placé sur l’essieu arrière, d’une puissance de 150 kW avec un couple maximal de 310 Nm. De quoi atteindre 60 km/h en 3,4 secondes et garantir un fort plaisir de conduite. Livrée avec un crédit de recharge d’un an, l’ID.3 First Edition est disponible en 3 configurations fixes basées sur les souhaits les plus répandus des clients.



Accessible à moins de 40 000 €, la version de base comprend notamment un système de navigation, la climatisation avec réglage bi-zone, la recharge rapide en courant continu à 100 kW ou en courant alternatif à 11 kW. Proposée à moins de 45 000 €, l’ID.3 First Plus dispose en outre d’une caméra de recul, du système de fermeture et de démarrage sans clé "Keyless Advanced". Son habitacle comprend également une console centrale avec deux ports USB supplémentaires à l’arrière. La version haut de gamme ID.3 First Max, proposée à moins de 50 000 € (hors bonus écologique ramené à 3 000 €), comporte de surcroit un affichage tête haute à réalité augmentée, un grand toit panoramique, ainsi que l’assistant de conduite Travel Assist, avec assistant de changement de file et l’Emergency Assist.







Deux options pour la livraison



Outre le retard lié à l’arrêt de la production durant près de deux mois, Volkswagen a également rencontré quelques difficultés dans la mise au point de certains logiciels utilisés pour l’ID.3. Raison pour laquelle la marque propose deux options aux personnes qui ont pré-commandé l’ID.3. Pour les plus pressées, Volkswagen propose une livraison du véhicule début septembre, mais avec des fonctions comme App Connect ou la réalité augmentée de l’affichage tête haute, qui ne pourront pas encore être activées. Une mise à jour logicielle pour ces deux fonctions digitales est tout de même prévue début 2021.



Pour les clients ayant un peu plus de patience lors de la signature de leur contrat d’achat d’une ID.3 First, ils seront livrés lors du quatrième trimestre 2020 mais, au moment de la remise des clés, cette version plus tardive sera équipée de toutes les fonctions. Espérons que d’ici la fin de l’année, Volkswagen aura résolu tous les problèmes logiciels qu’elle a rencontrés. Il serait en effet dommage que de multiples bugs viennent gâcher les débuts de l’ID.3, une voiture avec laquelle la firme de Wolfsburg joue gros puisqu’elle entend en faire l’icône de son entrée dans une nouvelle ère, celle de la mobilité électrique.





