Première station mondiale d’hydrogène pour les trains de voyageurs

C’est à Bremervoerde (Allemagne) que commenceront en septembre prochain les travaux de construction de la toute première station d’avitaillement en hydrogène pour le transport de personnes par rail. Une cérémonie symbolique a mis en scène les représentants du gouvernement de l’Etat de Basse-Saxe et des entreprises embarquées dans le projet.



1.000 km



Cet épisode fait suite à un essai d’une durée de 18 mois, bouclé avec succès en février dernier, avec 2 premiers trains Coradia iLint. Ce premier modèle au monde, pour le transport de passagers, à disposer d’une pile H2 pour sa propulsion, a été conçu spécialement pour une exploitation propre et durable sur des lignes non électrifiées. Dès 2022, 14 exemplaires fournis par Alstom seront déployés pour des dessertes régionales. Un plein d’hydrogène suffira à chacun pour avaler 1.000 km de rails.



Prête mi-2021



Spécialisé dans le gaz et l’ingénierie, Linde se chargera de la construction et de l’exploitation de la station d’avitaillement hydrogène qui sera implantée à proximité de la gare de Bremervoerde. Prêt à être mise en service au milieu de l’année prochaine, le site sera doté d’une capacité de près de 1.600 kilos de gaz par jour, le classant parmi les plus importantes stations H2 à l’échelle mondiale. L’hydrogène sera produit ultérieurement sur place grâce à un électrolyseur alimenté en électricité d’origine renouvelable. Ce projet est subventionné par le ministère fédéral allemand des Transports via son programme national d’innovation pour l’hydrogène et la technologie de pile à combustible.









Une fois de plus, nos voisins Allemands montrent l’exemple. Nous nous contenteront de savoir que les rames sont fabriquées par Alstom, même si c’est dans une usine allemande. On se contente de ce que l’on peut.



