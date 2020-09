Première étape du Plan S de Kia pour les voitures électriques









Kia Motors Corporation a levé le voile aujourd’hui sur sa stratégie commerciale mondiale dédiée aux véhicules 100% électriques (VE), révélant en avant-première quelques esquisses de plusieurs des futurs modèles électriques de la marque. Les détails de la future stratégie produit de Kia en matière de véhicules électriques ont été annoncés par Ho-Sung Song, Président et CEO de Kia, à l’occasion d’une cérémonie organisée à l’usine de Hwasung de la marque, en Corée du Sud.



100.000 VE depuis 2011



Kia réussira à asseoir sa position de leader sur le marché mondial des véhicules électriques en répondant à la demande sans cesse croissante des clients en faveur de ce type de véhicule. Pour ce faire, la marque lancera toute une série de véhicules électriques sur platesformes dédiées et conclura au niveau international des partenariats avec des sociétés spécialisées dans la recharge des véhicules électriques. « Kia a vendu plus de 100 000 VE dans le monde depuis le lancement en 2011 du Kia Ray EV, notre premier véhicule électrique produit en grande série » explique M. Song, Président et CEO de Kia Motors Corporation. « Depuis lors, nous avons commencé à lancer toute une série de nouveaux véhicules électriques destinés aux marchés internationaux et annoncé notre intention d’accélérer ce processus dans les années à venir. En recentrant notre activité sur l’électrification, nous aspirons à ce que les VE représentent 25% de la totalité de nos ventes mondiales à l’horizon 2029 ».



Une gamme de 11 VE en 2025



Dans le cadre du Plan S de Kia, annoncé au début de cette année, la marque prévoit d’étendre sa gamme de véhicules électriques à 11 modèles, d’ici à 2025. Sur cette même période, Kia ambitionne de voir les VE représenter 20% des ventes totales de la marque sur des marchés à la pointe de la technologie tels que la Corée du Sud, l’Amérique du Nord et l’Europe. Les sept véhicules 100% électriques sur platesformes dédiées à 100% à l’électrique, dont quelques esquisses ont été dévoilées aujourd’hui, seront lancés d’ici à 2027.



CV



Le premier de ces VE issus d’une plateforme dédiée à 100% à l’électrique de la marque, répondant au nom de code « CV », sera révélé en 2021. Il sera commercialisé dans de nombreuses régions du monde, dont l’Europe. Outre une qualité produit comparable à celle des autres véhicules de la marque, ce nouveau modèle offrira un design tout aussi séduisant, associé à des caractéristiques de conduite et de recharge hautement performantes.



Plan S de Kia – Une transition vers l’électrification



En janvier dernier, Kia Motors a dévoilé sa stratégie d’avenir à moyen et long termes baptisée ’Plan S’, décrivant les grandes lignes du projet de la marque visant à opérer une transition dans ses futures activités afin de se recentrer sur les véhicules électriques et les solutions de mobilité. Kia est déterminé à asseoir sa position de leader mondial dans le domaine des véhicules électriques en lançant des modèles électriques sur plates-formes dédiées et en innovant dans des secteurs tels que la production, les ventes et les services.



Lancement en 2021



Kia Motors a engagé une transformation en profondeur de toute l’entreprise dans le but de mettre en oeuvre son ‘Plan S’. Le modèle CV, dont le lancement est prévu en 2021, s’inscrira dans la droite ligne de l’approche de la marque en matière d’innovation et de changement, et inaugurera une nouvelle orientation stylistique témoignant de la transition de Kia vers une stratégie commerciale axée sur les véhicules électriques. Cette nouvelle philosophie du design de Kia englobe les notions de progrès et de diversité ainsi que toute une série d’éléments contrastants.



Innovation



Kia innove dans la planification, le développement et la production de ses véhicules afin de prendre en compte la diversité des besoins des clients dès le stade de la planification du produit. Le constructeur envisage de répondre à la demande des marchés en proposant une grande diversité de produits, et notamment une vaste gamme de modèles adaptés à une utilisation urbaine, aux longs trajets et à une conduite haute performance. En outre, en adaptant sa nouvelle plateforme internationale modulaire électrique (E-GMP), Kia sera à même de proposer des véhicules dotés d’une habitabilité incomparable.



Méthodes de vente



Kia Motors cherche également à faire évoluer ses méthodes de vente en matière de véhicules électriques. La marque étudie la possibilité de créer des services d’abonnement visant à offrir aux clients des options d’achat diversifiées ainsi que des solutions de leasing et de location de batterie, et d’autres activités liées aux batteries de seconde vie.



Extension du SAV



En outre, Kia Motors prévoit d’étendre son infrastructure de service après-vente au niveau mondial pour les véhicules électriques. Kia s’est fixé pour objectif de porter le nombre de ses baies de service dédiées aux véhicules électriques à 1.200 en Corée du Sud d’ici à 2030. Sur ses autres marchés dans le monde, Kia fera passer le nombre de ses baies de service pour véhicules électriques à 600 d’ici à la fin de cette année, et à plus de 2.000 d’ici à 2023. Kia envisage également de développer ses propres programmes de formation pour les techniciens spécialistes de l’entretien des véhicules électriques.



Recharge



Kia considère l’expansion des infrastructures de recharge électrique comme une condition sine qua non de la démocratisation des véhicules électriques, et continue d’explorer diverses activités au niveau mondial en vue de faciliter l’accès des conducteurs aux solutions de recharge. En Corée du Sud, Kia entend renforcer ses activités commerciales à même de contribuer directement à la mise en place d’une infrastructure de recharge. Au départ, la marque s’appuiera sur son réseau actuel de points de vente, de concessions et de centres de service au niveau national, avec pour objectif de fournir environ 1.500 chargeurs pour véhicules électriques d’ici à 2030. En outre, Hyundai Motor Group installera 120 chargeurs ultra-rapides d’ici à 2021 dans différents centres urbains ainsi que le long de douze autoroutes reliant huit provinces du pays. Dans le reste du monde, Kia mettra en place plus de 2.400 chargeurs pour véhicules électriques en Europe et environ 500 en Amérique du Nord, en partenariat avec ses réseaux de concessionnaires. Kia prévoit de poursuivre l’extension de son infrastructure de recharge afin de répondre à la demande croissante du marché en faveur des véhicules électriques.



Alliances stratégiques



Par ailleurs, Kia s’efforce de garantir à ses clients l’accès à une infrastructure de recharge complète en concluant des alliances stratégiques. En septembre de l’année dernière, Kia a notamment réalisé un investissement stratégique dans Ionity, une société européenne spécialisée dans les infrastructures de recharge haute vitesse pour véhicules électriques. Kia est également à la recherche de partenaires pour les Etats-Unis et la Chine à même de fournir une infrastructure de recharge optimisée adaptée aux conditions de chacun de ces marchés, tout en renforçant la coopération dans ce domaine afin d’exploiter de nouvelles technologies de recharge.



Services d’e-mobilité



Kia accentue ses efforts en vue d’asseoir sa position de leader sur le marché mondial des véhicules électriques par le biais d’une collaboration active avec les gouvernements et par la signature d’autres partenariats commerciaux. Après avoir créé en juillet dernier une nouvelle start-up baptisée Purple M (spécialisée dans la fourniture de services d’e-mobilité personnalisés basés sur les véhicules électriques), Kia prévoit également d’étendre sa coopération avec différentes organisations gouvernementales dans des domaines aussi variés que la conversion des transports publics à l’énergie électrique et la construction d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.





