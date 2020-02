Porsche Turbo Charging : Parc de recharge le plus puissant en Europe













Signe que le groupe Volkswagen compte bien réussir le virage électrique avec toutes ses marques : l’ouverture à Leipzig, en Allemagne, de ce parc de recharge qui comptera au total 12 chargeurs rapides 350 kW avec connecteur Combo CCS2 et 4 bornes accélérées 22 kW AC.



7 MW



Porsche a prévu large en dotant son Porsche Turbo Charging d’une capacité totale de 7 mégawatts. Le site jouxte l’usine de Leipzig d’où sortiront prochainement les Macan électriques et où les clients pourront prendre livraison des Taycan fabriquées à l’usine principale de Zuffenhausen. L’arrêt recharge promet d’être particulièrement intéressant, avec la possibilité de découvrir une Porsche sur circuit ou les engins historiques exposés.



Gratuit jusque fin mars 2020



Tous les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sont les bienvenus au Porsche Turbo Charging, quelle que soit la marque de l’engin à ravitailler en énergie. Mais pour les modèles équipés d’un connecteur CHAdeMO, il faudra se contenter d’une recharge AC à la puissance du chargeur embarqué. Jusqu’à la fin du mois de mars prochain, le ravitaillement en électricité est gratuit. Il sera ensuite facturé selon des conditions qui n’ont pas été communiquées.









Commentaires

Et très carboné.

Selon electricitymap 183 g/kWh en ce moment avec une production éolienne importante quand la France est à 53.

@Vérité, merci pour ce site. Tous ces chiffres m’ont d’abord choqué, mais j’avais oublié que les productions de CO2 des thermiques étaient ramenés au km.

Bref, il me vient donc une autre vérité importante à dire: à 25kWh/100km (~130km/h), multiplié par 183g/kWh et divisé par 100km ça fait moins de 50g/km, et même si c’est énorme ça reste bien meilleur que n’importe quel véhicule thermique, et en particulier les sportives. C’est donc la bonne direction.

L’Allemagne a évidemment encore du chemin à faire, sur votre carte on constate quelques tâches plus vertes que la France, sans nucléaire et avec une part plus importante de renouvelable que l’Allemagne. C’est donc la bonne direction. La politique énergétique de l’Allemagne a évidemment dégradé ses émissions de CO2, mais je ne pense pas que ce soit important, l’influence du CO2 sur le climat étant plus que négligeable.

Le problème se situe plutôt dans la consommation de ce genre de véhicule qui ne permet pas de faire des économies d’énergies... hélas! En ce moment 248 g (35 % de plus que la précédente valeur) avec une pointe à 268 dans la nuit en Allemagne versus 50 et 55 en France.

Valeur actuelle en production

Portugal 101 (idem en consommation)

Danemark 216 (consomme actuellement de l’hydraulique scandinave)

Pays souvent cités comme exemple en terme de renouvelable.Hermann A l’instant 302 (D) vs 67 (F), l’activité redémarre faute de renouvelable on démarre des centrales au charbon !!!!



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire