Porsche satisfait du succès de sa Taycan aux Etats-Unis

Premiers servis, les Américains ont reçu leurs exemplaires de Porsche Taycan Turbo et Turbo S à partir de fin décembre 2019, il y a tout juste 1 ans. Le bolide électrique, présenté 3 mois auparavant, s’est écoulé à plus de 4.000 unités outre-Atlantique, dont le quart environ dans le seul Etat de Californie.



3e gamme la plus vendue de Porsche



Il n’aura pas fallu une année complète pour que la Taycan représente la 3e gamme de Porsche la plus vendue aux Etats-Unis, derrière les SUV Macan et Cayenne. Dans un contexte de pandémie de Covid-19, les Taycan Turbo S et Turbo et 4S ont accédé à cette place dès le 3e trimestre 2020. Une progression que Porsche juge « rapide » et qui le stimule. Autre source de satisfaction pour le constructeur : plus du tiers des acquéreurs roulaient auparavant dans des voitures d’autres marques.



800 V



La Porsche Taycan est la première voiture électrique de série à fonctionner sous une tension de 800 V. Une spécificité qui lui vaut d’être pionnière dans l’utilisation de la recharge ultrarapide, avec une puissance qui peut s’élever quelques minutes à 270 kW et disponible dans le réseau Electrify America. Nul doute que le fait de retrouver 350 kilomètres d’autonomie en 20 minutes a été décisif pour un grand nombre d’automobilistes devenus propriétaires de cette familiale sportive.

