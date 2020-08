Plus de 11.000 Mini électriques construites en 1 an









Lancée en juillet 2019 à l’occasion du 60e anniversaire de la marque, la Mini Cooper SE sort de l’usine britannique d’Oxford, empruntant les mêmes chaînes que les modèles thermiques. Une configuration qui offre une grande souplesse permettant d’adapter la production aux demandes réelles.



3.000 au Royaume-Uni



Marque du groupe allemand BMW, Mini a reçu 3.000 commandes pour la version électrique en provenance de clients du Royaume-Uni. Ce volume et celui des acquisitions de la Countryman hybride rechargeable - autre modèle très populaire sur le territoire - représentent 19% des ventes mondiales de Mini électrifiées. En suivant l’évolution des courbes selon les motorisations demandées, l’usine d’Oxford s’attend à construire l’année prochaine en 100% électrique le tiers des Mini 3 portes à hayon.



1 sur 13



La Mini électrique est l’un des 13 véhicules électrifiés actuellement proposés par BMW. Un nombre qui devrait être porté à 25 d’ici la fin de l’année 2023, avec plus de la moitié des modèles équipés d’un GMP entièrement électrique. Selon les projections du groupe, en Europe, les véhicules électrifiés représenteraient 25% des ventes l’année prochaine, un tiers en 2025, et la moitié d’ici 2030. Il cible un volume de 7 millions de ces engins propulsés sur les routes par ses marques en 10 ans, dont les deux tiers en 100% électriques.









