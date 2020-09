Plan de relance : Les mesures pour la mobilité électrique









plan de relance de la France, présenté par le Premier ministre Jean Castex, jeudi dernier, 3 septembre 2020, prévoit recharge par exemple) s’effacent devant de nouveaux programmes majeurs.



Voitures, utilitaires et poids lourds électriques



La mobilité individuelle est créditée d’une lourde empreinte carbone. Une nouvelle enveloppe de 1,9 milliard d’euros va être constituée entre 2020 et 2022. Elle servira à financer les évolutions du bonus environnemental « en lien avec les propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat », la prime à la conversion qui devrait de plus en plus privilégier les véhicules les plus vertueux et s’ouvrir aux véhicules lourds (soutien de la filière hydrogène), et le déploiement de 100.000 points de recharge avant la fin de l’année 2021. Il est enfin question « de soutenir le développement de hub de recharge ultra-rapide dans les territoires, sur les grands axes nationaux et dans les bâtiments publics ». Cette action passe par un encouragement à produire ce matériel dans l’Hexagone.



Mobilité douce : Développer le plan vélo



Ce sont 1,2 milliard d’euros supplémentaires qui devraient être mobilisés afin de favoriser l’usage des transports en commun et la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens. Le gouvernement a promis « une accélération sans précédent des travaux d’aménagement de réseaux cyclables, sécurisés et efficaces, en multipliant les moyens par 2 ». Il est ainsi question de pérenniser les installations temporaires mises en place avec le déconfinement. Ce n’est pas tout. La croissance des vélos à assistance électrique amène à parcourir des distances plus longues. Un mode d’utilisation des vélos qui se heurte à un manque de densité des aménagements cyclables. Le gouvernement souhaite remédier à cette situation. Il compte également, « dans un souci d’intermodalité », développer les places sécurisés pour stationner les vélos « à proximité des pôles d’échanges ». Une action qui encouragera les déplacements multimodaux où les petits engins de mobilité douce se conjuguent avec les habituels transports en commun.



Hydrogène



Commentaires

Et évidemment rien pour les piétons.

Pourtant la part modale de la marche est en tête dans les centre-villes et très au-dessus du vélo dans les agglomérations françaises.

https://positivr.fr/mobilite-24-des-francais-declarent-vouloir-marcher-davantage/

"La marche, grande gagnante des mobilités post-confinement"

Et cela progresse encore depuis le déconfinement du fait que se fut pendant le confinement l’une de seules possibilités d’exercices.



Pourtant si il y a à faire pour les vélos, il y a encore plus à faire pour les piétons.



Concernant la pérennisation des aménagements cyclables temporaires, j’espère que cela ne sera pas le cas pour ceux faits au détriment des piétons (suppression d’îlots par exemple) et des TC (suppression de voies réservées et réduction de la vitesse par exemple).



