Peugeot ouvre une boutique éphémère pour promouvoir la mobilité électrique













Nicolas Dosten Sacken, pour évoquer les motifs de cette opération ainsi que les ambitions du Groupe Chopard qui se tourne résolument vers la mobilité électrique.







Nicolas Dosten Sacken, Chopard Groupe Automobile vient d’ouvrir une boutique éphémère au sein du centre commercial Polygone Riviera. Quels sont les objectifs de cette opération ?



Le principal objectif est de mettre en avant la nouvelle gamme de véhicules électriques de la marque Peugeot puisque nous présentons ici la nouvelle e-208 ainsi que le nouveau SUV 2008 full electric. Avec cette opération, nous souhaitons également inscrire le Groupe Chopard comme un acteur incontournable de la mobilité électrique dans la région, un axe de développement dans lequel nous nous engageons résolument.



Dans cette boutique éphémère, vous mettez particulièrement en avant la nouvelle Peugeot e-208. Votre Groupe fonde-t-il de gros espoirs sur cette voiture 100% électrique ?



Les deux modèles que nous présentons ici sont des véhicules du segment B qui représente une grosse part du marché local. Nous sommes persuadés que nous sommes en train de vivre une révolution dans notre secteur d’activité et nous sommes convaincus par l’électrique qui pèse déjà 10% de nos volumes de vente. La particularité des véhicules électriques du Groupe PSA est que la silhouette ne dicte pas l’usage. Cela signifie que le client peut choisir son modèle, ses équipements, puis sa motorisation essence, diesel ou électrique sans que cela n’ait d’impact sur l’habitabilité, les options de la voiture et les configurations possibles.



L’électrique représente déjà 20% des ventes de la nouvelle Peugeot 208







Sur la Côte d’Azur, quelle place occupe la e-208 sur l’ensemble des ventes de la nouvelle Peugeot 208 ?



Sa commercialisation a débuté en fin d’année dernière et les premières livraisons ont eu lieu début 2020. Nous avons rapidement eu une forte demande sur la version électrique qui, pour ce modèle, représente chez nous 20% des volumes de vente. Nous enregistrons également beaucoup de demandes d’essai pour la e-208 car les clients ont besoin de découvrir les modèles électriques. Ces essais sont très importants car bien souvent, une fois que nos clients les ont essayés, ils sont conquis. Le plaisir de la conduite en électrique est en effet immédiat car l’on dispose d’un couple disponible immédiatement, ce qui permet d’avoir de très bonnes reprises, le tout en roulant en silence sans sentir le passage des vitesses et bien sûr sans émissions polluantes. Pour pouvoir convaincre définitivement notre clientèle lors d’essais un peu plus longs, nous avons également mis des véhicules électriques sur notre service de location.



Le SUV e-2008 est également exposé







Vous présentez également le nouveau SUV 100% électrique Peugeot 2008. Quelles sont les principales caractéristiques techniques de la version électrique ?



Le nouveau e-2008 est équipé d’un moteur électrique d’une puissance de 100 kW alimenté par une batterie d’une capacité de 50 kWh lui assurant une autonomie de 310 km selon la norme WLTP qui est très proche de la réalité. C’est la même batterie que celle de la e-208 dont l’autonomie est de 340 km car la voiture est moins volumineuse. L’e-2008 dispose également de 3 modes de conduite : Eco, Sport ou Normal qui permettent d’avoir une incidence sur la performance ainsi que sur la consommation. Une consommation sur laquelle on peut également jouer avec deux modes de freinage et notamment un mode permettant une récupération maximale d’énergie au freinage.



D’autres marques du Groupe PSA, comme DS et Opel viennent également de lancer des modèles 100% électriques. Sont-ils disponibles dans vos concessions et quels sont les premiers retours que vous avez ?



Dans notre boutique éphémère implantée au sein du centre commercial Polygone Riviera, nous ne présentons que les modèles électriques de Peugeot, mais sur la Côte d’Azur le Groupe Chopard représente également les marques Citroën, DS et Opel et nous commercialisons effectivement l’Opel Corsa électrique, la DS 3 Crossback E-Tense ainsi que la DS 7 Crossback E-Tense hybride rechargeable.



A l’arrêt pendant plus de deux mois, l’activité dans les concessions a-t-elle bien redémarrée et quels sont les premiers effets sur les commandes de l’augmentation du bonus écologique et de la prime à la conversion ?



L’arrêt brutal de l’activité dans nos concessions a été particulièrement douloureux car la commercialisation de ces deux nouveaux modèles électriques était très bien partie. Le confinement a marqué un coup d’arrêt mais notre activité a très rapidement repris, portée en partie par les mesures gouvernementales mais pas uniquement. Nous constatons un réel engouement de la clientèle pour l’ensemble des produits de la marque Peugeot, mais qui est particulièrement sensible sur les modèles électriques et hybrides rechargeables.



Le groupe PSA mise aussi sur l’hybride rechargeable







Au sein du groupe PSA, l’électrification des modèles passe effectivement aussi par l’hybride rechargeable. Quels sont les modèles qui rencontrent le plus de succès ?



L’hybride rechargeable est un des points forts du groupe, avec des modèles disposant d’une autonomie de plus d’une cinquantaine de kilomètres en tout électrique. Des modèles éligibles à toutes les aides gouvernementales. Le bonus écologique est certes moins élevé que pour les véhicules 100% électrique, mais il a le mérite d’exister et il nous permet de concrétiser des affaires, notamment avec les Peugeot 3008 et 508 PHEV et le DS 7 Crossback E-Tense.

L’augmentation du bonus pour les achats professionnels est également une très bonne mesure. Les sociétés raisonnent beaucoup sur l’analyse du le coût à l’usage (le TCO) et le surcoût initial à l’achat est vite compensé par les économies en carburant, en entretien et en assurance, sans oublier une fiscalité avantageuse. Pour certaines grosses sociétés, il reste à résoudre le problème de la recharge pour les utilisateurs qui rentrent chez eux, mais pour les véhicules de service qui rentrent sur les parcs le soir, nous arrivons très souvent à faire basculer une partie de la flotte en électrique.



Votre force de vente a-t-elle reçu une formation spécifique afin de pouvoir mettre en avant ces nouveaux modèles électriques ou hybrides rechargeables ?



Les forces de vente, mais également les conseillers techniques ont tous été formés par les marques du Groupe PSA. Nous nous attachons par ailleurs à les accompagner au quotidien sur le sujet afin de les maintenir à niveau en termes de connaissances et de continuer à les sensibiliser sur ce thème.



De nouveaux modèles électriques en perspective







Quels sont les prochains modèles électriques qui devraient faire leur apparition au sein des différentes marques du groupe PSA ?



Plusieurs arrivées sont effectivement prévues. Citroën vient d’annoncer la nouvelle C4 qui aura une version full electric. Un peu plus tôt chez Opel, il y aura le remplacement du Mokka, un SUV sur le même segment que le Peugeot 2008, qui sera aussi décliné en 100% électrique. En hybride rechargeable, la Citroën C5 Aircross sera proposée en hybride très prochainement. Par ailleurs, du côté des véhicules professionnels, la grosse nouveauté chez Peugeot sera l’arrivée d’un Traveller électrique, mais aussi d’une version full electric de l’Expert. Il y a actuellement une vraie demande des professionnels pour l’électrique, que ce soit pour les livraisons du dernier kilomètre ou pour certaines activités particulières. De plus sur la Côte d’Azur, nous avons aussi Monaco qui n’est pas très loin avec des infrastructures adaptées à l’électrique. Nous y avons beaucoup de clients qui s’orientent aujourd’hui vers une mobilité propre.



Pour plus d'information



Groupe Chopard Automobile



63 Route de Grenoble

06200 Nice



Site :



63 Route de Grenoble06200 NiceSite : https://www.groupechopard.com/









