Petite mobilité électrique : Screlec collecte et recycle les batteries













Planches à roulettes, trottinettes, draisiennes, vélos, scooters… électriques : l’éco-organisme Screlec a décidé de créer une filière spécifique. Cette action s’inscrit dans l’obligation faite aux entreprises qui commercialisent ces engins branchés de prendre en charge leurs accumulateurs arrivés en fin de vie. Le service s’adresse également aux startups et autres enseignes qui louent ces véhicules de mobilité douce dont un bon nombre se classent sous l’appellation e-EDP (engins de déplacement personnel électriques).



Offre globale



L’offre développée par l’entreprise française créé en avril 1999 à l’initiative de fabricants d’accumulateurs, de téléphonie et d’électronique grand public, ainsi que de fédérations et de syndicats professionnels, s’articule autour de 3 axes : « la mise en conformité avec la réglementation comme stipulé dans le code de l’environnement (dont la déclaration aux autorités compétentes) ; la garantie de la bonne prise en charge des batteries usagées via un réseau de prestataires fiables et préalablement audités (collecte conforme, regroupement, taux de valorisation...) ; un accompagnement dans la mise en sécurité du gisement en mettant à disposition des procédures claires et spécifiques ».



Partenariat avec la FPMM



Dans le cadre de la création de cette filière, Screlec a signé un partenariat avec la Fédération des Professionnels de la Micro Mobilité (FPMM). Il s’agit ainsi de mettre en place un guichet unique par l’intermédiaire duquel ses adhérents pourront déclarer via une même interface leurs mises sur le marché et les collectes des éléments en fin de vie. Screlec se réjouit de compter déjà plusieurs fabricants parmi ses adhérents, dont le spécialiste de la trottinette électrique Micro Mobility. « Le lancement de la filière volontaire sur la petite mobilité électrique est l’illustration de la capacité de Screlec à anticiper et à s’adapter aux évolutions de notre société », souligne son service de communication dans un document diffusé il y a quelques jours.



Batribox



Rien que pour l’année 2019, Screlec a récupéré 5.682 tonnes de piles et batteries en s’appuyant sur un réseau de 32.000 points de collecte. De différentes tailles et présentations, des Batribox sont installées à cet effet dans les mairies, magasins, entreprises, administrations, établissements scolaires, etc. Selon l’éco-organisme, cette opération a atteint un taux de collecte de 49% des produits mis sur le marché. En 6 ans, Screlec évalue la progression à 87%. Un phénomène que l’entreprise attribue aussi à des événements où elle s’associe avec différents partenaires, dont des écoles, les organisateurs du Téléthon, etc.









