Partenariat Volvo/Daimler pour le développement de piles hydrogène

C’est en raison des projections communes d’une mobilité électrique à pile à combustible pour les véhicules lourds que Daimler Truck AG et Volvo Group ont décidé de créer une coentreprise détenue à parts égales. La nouvelle entité aura pour mission de développer, produire et commercialiser rapidement (seconde moitié de la décennie) et « à grande échelle des piles à combustible pour une application dans le secteur des véhicules industriels lourds et pour d’autres utilisations ». Pour l’instant, les 2 groupes en sont au stade d’un protocole préliminaire non contraignant. La conclusion d’un accord final est souhaitée avant la fin 2020.



Apports



Les 2 partenaires indiquent inscrire leur démarche dans la vision du Green Deal - ou Pacte vert - d’un transport durable et d’une Europe neutre en carbone en 2050. Un programme qui, pour rappel, met au centre un soutien de l’économie tout en préservant la nature et en s’inquiétant de la santé et de la qualité de vie de tous les habitants du territoire sans en laisser de côté. Si Daimler Truck AG a décidé de regrouper dans cette joint-venture toutes ses activités actuelles (Allemagne et Canada) concernant la mobilité lourde à PAC H2, Volvo Group va injecter en cash et sans emprunt une somme d’environ 600 millions d’euros qui lui sert de ticket d’entrée. « Dans le contexte du ralentissement économique actuel, la coopération est devenue encore plus nécessaire pour atteindre les objectifs du Green Deal dans un délai raisonnable », justifient les partenaires.



Accélérer le mouvement



L’union des compétences permettra de réduire les coûts de développement pour les deux entreprises, mais aussi et surtout d’accélérer le mouvement pour une mobilité lourde (camions, autobus, autocars) à PAC H2. « Pour que les camions puissent faire face aux charges lourdes et aux longues distance, les piles à combustible constituent une réponse importante », souligne Martin Daum, haut dirigeant chez Daimler Truck AG. « En créant cette entreprise commune, nous montrons clairement que nous croyons aux piles à combustible pour les véhicules commerciaux », embraye Martin Lundstedt, à la tête de Volvo Group. Les partenaires appellent d’autres entreprises et institutions à « soutenir et contribuer à ce développement, notamment pour mettre en place l’infrastructure de ravitaillement nécessaire ».

