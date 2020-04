Partenariat Snam et Honda pour le recyclage des batteries









L’extension du partenariat entre la branche européenne du constructeur nippon et la Société nouvelle d’affinage des métaux vise à recycler les batteries lithium-ion et nickel-métal (NiMH) en fin de vie des véhicules hybrides et électriques sur le territoire. La Snam étudie à cet effet la possibilité d’exploiter en seconde vie ces accumulateurs pour le stockage d’énergie renouvelable dans des applications industrielles et domestiques. En outre de nouveaux procédés hydrométallurgiques permettent d’extraire et de recycler les matériaux valorisables (lithium, cobalt) des unités HS pour la fabrication de nouvelles batteries ou servir de pigments de coloration et d’additifs dans le béton. Les composants plus courants, comme le cuivre, les métaux et les plastiques sont revendus en vue de leur utilisation dans un grand nombre de produits très différents.



Depuis 2013



Le nouvel accord paneuropéen fait suite à de premiers engagements passés en 2013 afin d’assurer la traçabilité des batteries en fin de vie et de les recycler selon les normes environnementales européennes en vigueur. Il prévoit que la Snam collecte ces éléments auprès du réseau de concessionnaires Honda et des installations de traitement autorisées de 22 pays. Une plateforme Internet dédiée est disponible pour les établissements du réseau du constructeur. Dans un second temps, la Snam sépare les accumulateurs exploitables en seconde vie de ceux à recycler immédiatement.



Ecologie



« Simultanément à la croissance continue de la demande que connaît la gamme électrique et hybride Honda en plein développement, le besoin de gérer les batteries de la manière la plus écologique possible suit le même schéma », indique Tom Gardner, vice-président de Honda Motor Europe. « La collecte des batteries de traction usagées est menée en utilisant des transports sûrs et à faibles émissions de carbone », promettent les 2 partenaires.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire