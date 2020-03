Partenariat EDF/Arval pour faciliter l’accès aux véhicules électriques

















Le développement de la mobilité électrique est un enjeu majeur pour la transition énergétique et un moyen de lutter contre le réchauffement climatique lorsque l’électricité est produite à partir de sources bas carbone. Un véhicule électrique léger peut émettre entre 2,5 et 4 fois moins de CO2 qu’un véhicule thermique léger (Source Carbone 4, en collaboration avec EDF). Pourtant, faire le choix de passer à la mobilité électrique peut encore être vécu comme une expérience complexe pour beaucoup d’automobilistes ou d’entreprises disposant de flottes.



Grâce à ce partenariat, le groupe EDF et Arval France mettent en commun leurs expertises et facilitent l’adoption de la mobilité électrique. Ainsi, Arval France propose des véhicules électriques performants en location longue durée et le groupe EDF, une solution de recharge complète et innovante afin d’offrir aux utilisateurs une expérience électrique facilitée.



Izi by EDF, la plateforme de services dans l’habitat d’EDF, propose une gamme complète de services pour les véhicules électriques, disponible sur

- Une offre de location longue durée d’un véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable et les services associés, proposée et commercialisée par Arval France,

- L’installation d’une solution de recharge adaptée, à domicile ou au local professionnel,

- Un pass mobilité, opéré par Izivia, pour recharger son véhicule et accéder à plus de 100.000 points de charge en France et en Europe,

- Pour les clients particuliers, une offre de fourniture d’électricité bas carbone avec Vert Electrique Auto et pour les clients professionnels, l’offre innovante Contrat Flexible qui, avec le compteur Linky, leur permet de bénéficier de tarifs compétitifs au moment où le véhicule est en charge.



La transition vers des solutions de mobilité plus propre est un enjeu majeur pour les entreprises. Grâce à leurs expertises complémentaires, le groupe EDF et Arval France souhaitent accompagner les entreprises dans la transition énergétique. La conjugaison de leurs offres permettrait aux clients de bénéficier de solutions clés en main, avec un accompagnement sur l’ensemble de leurs besoins :

- Conseil en électrification de flotte automobile,

- Offre sur mesure de location longue durée et services associés,

- Conseil technique pour l’équipement en infrastructure de charge,

- Installation, supervision et exploitation des bornes de recharge, à domicile ou au local professionnel,

- Solutions de pilotage intelligent de la recharge.



Yannick Duport, directeur Mobilité électrique du groupe EDF, a déclaré : « Le secteur des transports émet près de 30% des émissions de CO2 en France. Le groupe EDF est convaincu que l’essor de la mobilité bas carbone est une solution essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique. En nouant ce nouveau partenariat, le groupe EDF propose à ses clients par la location de véhicules électriques assurée par Arval France, une expérience utilisateur simple qui les convaincra de passer du thermique à l’électrique. Essayer un véhicule électrique, c’est l’adopter ! ».



Pour Ferréol Mayoly, directeur général d'Arval France, a déclaré : « Notre volonté est de créer un écosystème complet afin de faciliter l'adoption du véhicule électrique et d'en lever les freins éventuels. Nous souhaitons aussi nous inscrire dans une démarche de transition énergétique et proposer des solutions de mobilité innovantes, en phase avec notre positionnement stratégique. Nous sommes très heureux d'avoir été choisi par EDF dans le cadre de cette démarche responsable ».





J’ai bien une idée si EDF veut booster le véhicule électrique...: reprendre la main sur le dossier Izivia et installer un réseau de bornes de recharge rapide digne de ce nom ! Aujourd’hui, 99% des acheteurs de VE rechargent à domicile faute de bornes de recharge. Et beaucoup de gens renoncent au VE car il n’est pas assez polyvalent. Difficile de sortir de sa limite d’autonomie si les bornes DC sont absentes. Donc, le VE reste cantonné à la seconde voiture du foyer, pour les personnes qui vivent en maison individuelle, soit probablement à peine 10% de la population... "Essayer un véhicule électrique, c’est l’adopter ! »."

C’est aussi adopter ses émissions de particules d’abrasion, donc continuer de polluer l’environnement.

Passer du VT au VE, c’est inciter à rouler autant et même souvent plus...

Que le VE émette peu de CO2 n’est pas un argument réaliste, par contre ses émissions de particules fines sont bien documentées.

Echanger les VT par des VE ne sert pas la cause environnementale, il vaut mieux changer les habitudes de déplacements. Peut être l’épidémie de Covid.19 aura au moins l’avantage de faire changer ces habitudes, mais dans quel pourcentage?



